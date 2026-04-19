Ajker Patrika
গাজীপুর

টঙ্গীতে পলিথিন কারখানায় জরিমানা, বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন‎

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
টঙ্গীতে পলিথিন কারখানায় অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি পলিথিন কারখানায় অভিযান চালিয়ে জরিমানা, পলিথিন তৈরির কাঁচামাল জব্দ এবং কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে টঙ্গীর মাছিমপুর এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন গাজীপুর জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মাশফিকুর রহমান আবরার।

‎এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক কারখানার মালিককে ২৫ হাজার টাকা, কারখানায় উৎপাদিত ১ লাখ টাকা মূল্যের পলিথিন ও পলিথিন তৈরির কাঁচামাল জব্দের নির্দেশ দেন। ‎পরে কারখানাটির বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. ফরিদ হোসেন বলেন, অভিযানে ২৫ হাজার টাকা জরিমানা, কারখানার বিদ্যুৎ-সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও কাঁচামাল জব্দ করা হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরঅভিযানটঙ্গীপলিথিনকারখানাজেলার খবর
