১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ২১২ টাকা

এক মাসেই দ্বিতীয়বারের মতো বাড়ল ভোক্তাপর্যায়ে বেসরকারি খাতের তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম। এবার প্রতি কেজিতে বেড়েছে ১৭ টাকা ৬২ পয়সা।
এর আগে এপ্রিলের শুরুতে বেড়েছিল ৩২ টাকা ৩০ পয়সা। এতে বাজারে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের নতুন দাম ১ হাজার ৭২৮ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ৯৪০ টাকা। ১২ কেজিতে দাম বাড়ল ২১২ টাকা।
আজ রোববার নতুন দাম ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন দাম আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে কার্যকর হবে।
বিইআরসি থেকে এলপি গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা দিয়ে বলা হয়, জাহাজভাড়া ও ট্রেডার প্রিমিয়াম বৃদ্ধি বাবদ মাসের মধ্যভাগে দ্বিতীয় দফায় এই মূল্যবৃদ্ধি। এপ্রিলের শুরুতে হিসাব করার সময় জাহাজভাড়া ও ট্রেডার প্রিমিয়াম ধরা হয়েছিল ১২০ ডলার, যা পরে ২৫০ ডলার ধরা হয়েছিল।
বাজারে বেশি প্রচলিত ১২ কেজি এলপি গ্যাসের সিলিন্ডারের খুচরা মূল্য এখন ১ হাজার ৯৪০ টাকা, যা গত মাসে ছিল ১ হাজার ৩৪১ টাকা। তবে গ্রাহকেরা সরকার নির্ধারিত এই মূল্যেও এলপি গ্যাস কিনতে পারছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। ১২ কেজির সিলিন্ডার ১ হাজার ৭২৮ টাকা নির্ধারিত থাকার সময়েও তা বিক্রি হয়েছে দুই হাজার টাকায়।
