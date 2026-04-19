Ajker Patrika
ঢাকা

সাভারে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার
প্রতীকী ছবি

ঢাকার সাভারে এক তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) বিকেলে সাভার পৌর এলাকার ডগরমোড়া থেকে তাঁদের আটক করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ডগরমোড়া এলাকার একটি বাড়িতে দলবদ্ধ ধর্ষণের এ ঘটনা ঘটে ।

আটক যুবকেরা হলেন শান্ত (২০) ও ইমন মোল্লা (২৪)। দুজনই ডগরমোড়া এলাকার বাসিন্দা।

ধর্ষণের শিকার তরুণীর বাবা জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর মেয়ে (১৬) নিজেদের বাসার পাশে দোকানে যায়। কিছু সময় পরে দোকান থেকে ফেরার পথে শান্ত তাঁর মেয়ের শরীর থেকে ওড়না টেনে নিয়ে যান। শান্ত তাঁদের পূর্বপরিচিত। ওড়না নিয়ে শান্ত তাঁদের (শান্ত) ভাড়া বাড়ির দিকে গেলে তাঁর মেয়ে শান্তর পিছু নেয়। বাড়ির কাছাকাছি যাওয়ার পর শান্ত তাঁর মেয়ের হাত-মুখ চেপে ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যান।

তরুণীর বাবা আরও জানান, বাড়ির ভেতরে নেওয়ার পরে শান্ত, ইমনসহ আরও তিনজন মিলে তাঁর মেয়েকে ধর্ষণ করেন। এ সময় তাঁদের একজন ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করেন এবং পুলিশকে জানালে তাঁরা ওই ভিডিও নেটে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এ কারণে ভয়ে তাঁর মেয়ে বাড়ি ফিরে ঘটনার বিষয়ে কিছুই বলেনি। আজ সে অসুস্থ বোধ করলে জিজ্ঞাসাবাদে সব খুলে বলে। পরে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়।

সাভার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নূর মোহাম্মদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তরুণীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।

বিষয়:

আটকধর্ষণপুলিশঢাকা বিভাগসাভারতরুণীজেলার খবরঢাকার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভিআইপিদের দেহরক্ষী আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টরাই

মধ্যপ্রাচ্যে ‘সিসিফাসের ফাঁদে’ যুক্তরাষ্ট্র, তবু ইরান যুদ্ধে কেন নেপথ্যে খেলোয়াড় চীন

১২ কেজি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ল ২১২ টাকা

বাংকার বাস্টারেও অভেদ্য ইরানের ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’, সেখানেই কি চলছে পরমাণু সমৃদ্ধকরণ

আজ থেকে বেশি দামে কিনতে হবে জ্বালানি তেল, কোনটি কত টাকা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

পাকিস্তান নিষিদ্ধ করার পর মুখ খুললেন জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটার

পাকিস্তান নিষিদ্ধ করার পর মুখ খুললেন জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটার

জ্বালানি নিয়ে রুমিন ফারহানার বক্তব্যে সরকারি দলের হইচই

জ্বালানি নিয়ে রুমিন ফারহানার বক্তব্যে সরকারি দলের হইচই

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

সম্পর্কিত

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

চাঁদপুরে নদীতে গোসলে নেমে দুই শিশু নিখোঁজ, একটির লাশ উদ্ধার

চাঁদপুরে নদীতে গোসলে নেমে দুই শিশু নিখোঁজ, একটির লাশ উদ্ধার

ধর্ষণের বিচার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-সড়ক অবরোধ

ধর্ষণের বিচার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-সড়ক অবরোধ

‘জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় একমাত্র পথ নবায়নযোগ্য জ্বালানি’

‘জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় একমাত্র পথ নবায়নযোগ্য জ্বালানি’