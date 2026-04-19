সাভারে তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, আটক ২

ঢাকার সাভারে এক তরুণীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) বিকেলে সাভার পৌর এলাকার ডগরমোড়া থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ডগরমোড়া এলাকার একটি বাড়িতে দলবদ্ধ ধর্ষণের এ ঘটনা ঘটে ।
আটক যুবকেরা হলেন শান্ত (২০) ও ইমন মোল্লা (২৪)। দুজনই ডগরমোড়া এলাকার বাসিন্দা।
ধর্ষণের শিকার তরুণীর বাবা জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে তাঁর মেয়ে (১৬) নিজেদের বাসার পাশে দোকানে যায়। কিছু সময় পরে দোকান থেকে ফেরার পথে শান্ত তাঁর মেয়ের শরীর থেকে ওড়না টেনে নিয়ে যান। শান্ত তাঁদের পূর্বপরিচিত। ওড়না নিয়ে শান্ত তাঁদের (শান্ত) ভাড়া বাড়ির দিকে গেলে তাঁর মেয়ে শান্তর পিছু নেয়। বাড়ির কাছাকাছি যাওয়ার পর শান্ত তাঁর মেয়ের হাত-মুখ চেপে ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যান।
তরুণীর বাবা আরও জানান, বাড়ির ভেতরে নেওয়ার পরে শান্ত, ইমনসহ আরও তিনজন মিলে তাঁর মেয়েকে ধর্ষণ করেন। এ সময় তাঁদের একজন ধর্ষণের ভিডিও ধারণ করেন এবং পুলিশকে জানালে তাঁরা ওই ভিডিও নেটে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এ কারণে ভয়ে তাঁর মেয়ে বাড়ি ফিরে ঘটনার বিষয়ে কিছুই বলেনি। আজ সে অসুস্থ বোধ করলে জিজ্ঞাসাবাদে সব খুলে বলে। পরে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করা হয়।
সাভার থানার পরিদর্শক (তদন্ত) নূর মোহাম্মদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তরুণীর বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। মামলা করার প্রস্তুতি চলছে।
নওগাঁর মান্দা উপজেলায় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তিন মোটরসাইকেলচালকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার শাপলা ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৮ মিনিট আগে
চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড মমিনপুর দক্ষিণ মিজি বাড়ি-সংলগ্ন ডাকাতিয়া নদীতে গোসল করতে নেমে দুই শিশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বিকেলে মাঝনদী থেকে শিশু শাহদাতের (৫) লাশ উদ্ধার করেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপর শিশু মাহমুদকে (৭) এখনো পাওয়া যায়নি।২১ মিনিট আগে
হোমনায় স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের বিচার দাবিতে উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা।২৫ মিনিট আগে
আমদানিনির্ভর জ্বালানি ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের জ্বালানি খাত ক্রমেই ঝুঁকির মুখে পড়ছে। দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বাড়ানো জরুরি। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর ভ্যাট...৩৩ মিনিট আগে