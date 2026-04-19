পাকিস্তান নিষিদ্ধ করার পর মুখ খুললেন জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটার

আইপিএলে চলে যাওয়ায় ব্লেসিং মুজারাবানিকে দুই বছর নিষিদ্ধ করেছে পিএসএল। ছবি: সংগৃহীত

এবারও আইপিএল, পিএসএল চলছে একই সঙ্গে। পিএসএল ছেড়ে তাই কয়েক জন ক্রিকেটারের আইপিএলে চলে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। তাঁদেরই একজন ব্লেসিং মুজারাবানি। জিম্বাবুয়ের এই পেসারের বিরুদ্ধে তাই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে পিএসএল কর্তৃপক্ষ। এবার তিনি মুখ খুলেছেন।

পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) আগামী দুই আসর থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার পর অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন জিম্বাবুয়ের ফাস্ট বোলার ব্লেসিং মুজারাবানি। পিএসএলের ১১তম আসর থেকে নাম প্রত্যাহার করে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) যোগ দেওয়ায় তার ওপর এই কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল।

মূলত পিএসএলে ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের হয়ে খেলার কথা ছিল মুজারাবানির। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি সেখান থেকে সরে দাঁড়ান এবং বদলি খেলোয়াড় হিসেবে কলকাতা নাইট রাইডার্সে যোগ দিয়েছেন। ইসলামাবাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরও আইপিএলে খেলতে যাওয়ায় তাঁকে দুই বছরের নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পিএসএল। মুজারাবানির প্রতিনিধির পক্ষ থেকে দেওয়া এক বিবৃতিতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে চলমান সমালোচনা ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) সিদ্ধান্তের কড়া জবাব দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘পিসিবি এবং পিএসএল আয়োজকদের সঙ্গে ঝামেলা এড়াতে গত কয়েক সপ্তাহ চুপ ছিলাম। তবে ক্রিকেটারকে নিয়ে যে সমালোচনা চলছে, তা সত্যিই বাড়াবাড়ি ও অগ্রহণযোগ্য।’

বিবৃতিতে দাবি করা হয়, ২০২৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের সঙ্গে মুজারাবানির প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছিল। সেই আলোচনা ছিল জিম্বাবুয়ে ক্রিকেটের অনাপত্তিপত্র (এনওসি) পাওয়ার শর্তসাপেক্ষে। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি বা লিগ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তিপত্র (ফরমাল কন্ট্রাক্ট) প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীতে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনো চুক্তি চূড়ান্ত না হওয়ায় মুজারাবানি কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিনিধির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘যেহেতু তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ড্রাফটের অংশ বা চুক্তিবদ্ধ ছিলেন না, তাই চুক্তিভঙ্গের কোনো প্রশ্নই আসে না।’

গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর মোস্তাফিজুর রহমানকে রেকর্ড ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে নিয়েছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। তবে এ বছরের ৩ জানুয়ারি তাঁকে বাদ দেয় কলকাতা। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসারের বদলি হিসেবে কলকাতা নেয় মুজারাবানিকে। কলকাতা এখন পর্যন্ত সাত ম্যাচ খেললেও মুজারাবানি সুযোগ পেয়েছেন কেবল ২ ম্যাচে।

