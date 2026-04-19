Ajker Patrika
নরসিংদী

নরসিংদীতে কলেজে ঢুকে অধ্যক্ষের ওপর হামলা

নরসিংদী সংবাদদাতা
নরসিংদীতে কলেজে ঢুকে অধ্যক্ষের ওপর হামলা
কলেজের অধ্যক্ষের ওপর হামলা। ছবি: সংগৃহীত

নরসিংদীর রায়পুরায় সরকারি আদিয়াবাদ ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ নূর সাখাওয়াত হোসেনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কলেজ চলাকালে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এ হামলা চালানো হয়।

অধ্যক্ষ নূর সাখাওয়াত হোসেন জানান, সকালে নিয়মিত দাপ্তরিক কাজে নিজ কক্ষে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। এ সময় হঠাৎ করেই একদল লোক তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে। তিনি বলেন, ‘তারা প্রথমে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং একপর্যায়ে আমার ওপর হামলা চালিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এমনকি জোরপূর্বক কক্ষ থেকে বাইরে টেনে নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়।’

অধ্যক্ষ জানান, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কলেজের অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মচারীরা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা তাঁদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। এ বিষয়ে রায়পুরা থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তিনি আরও বলেন, এর আগেও একই সন্ত্রাসী চক্র কলেজে শিক্ষক ও সাংবাদিকদের ওপর হামলাসহ একাধিক অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ‘আমরা কিছু বোঝার আগেই একদল সন্ত্রাসী এসে স্যারকে রুম থেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এসে জোর করে তাদের কাছ থেকে স্যারকে রক্ষা করি। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’

রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্য চুক্তিতে যা আছে (দ্বিতীয় পর্ব)

চট্টগ্রামে ৩০ লাখ টাকা চাঁদা দাবিতে ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা-লুটপাটের অভিযোগ

পাকিস্তান নিষিদ্ধ করার পর মুখ খুললেন জিম্বাবুয়ের ক্রিকেটার

জ্বালানি নিয়ে রুমিন ফারহানার বক্তব্যে সরকারি দলের হইচই

ফুটবলারদের বেতন দিচ্ছে সরকার, তালিকায় নেই হামজা-শমিত

নওগাঁয় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ, তিন চালকের বিরুদ্ধে মামলা

চাঁদপুরে নদীতে গোসলে নেমে দুই শিশু নিখোঁজ, একটির লাশ উদ্ধার

ধর্ষণের বিচার দাবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ-সড়ক অবরোধ

‘জ্বালানি সংকট মোকাবিলায় একমাত্র পথ নবায়নযোগ্য জ্বালানি’