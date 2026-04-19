নরসিংদীতে কলেজে ঢুকে অধ্যক্ষের ওপর হামলা

নরসিংদীর রায়পুরায় সরকারি আদিয়াবাদ ইসলামিয়া উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ নূর সাখাওয়াত হোসেনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কলেজ চলাকালে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এ হামলা চালানো হয়।
অধ্যক্ষ নূর সাখাওয়াত হোসেন জানান, সকালে নিয়মিত দাপ্তরিক কাজে নিজ কক্ষে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। এ সময় হঠাৎ করেই একদল লোক তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে। তিনি বলেন, ‘তারা প্রথমে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করে এবং একপর্যায়ে আমার ওপর হামলা চালিয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। এমনকি জোরপূর্বক কক্ষ থেকে বাইরে টেনে নেওয়ার চেষ্টাও করা হয়।’
অধ্যক্ষ জানান, পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কলেজের অন্যান্য শিক্ষক ও কর্মচারীরা এগিয়ে এলে হামলাকারীরা তাঁদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। এ বিষয়ে রায়পুরা থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। তিনি আরও বলেন, এর আগেও একই সন্ত্রাসী চক্র কলেজে শিক্ষক ও সাংবাদিকদের ওপর হামলাসহ একাধিক অপ্রীতিকর ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।
প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, ‘আমরা কিছু বোঝার আগেই একদল সন্ত্রাসী এসে স্যারকে রুম থেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা এসে জোর করে তাদের কাছ থেকে স্যারকে রক্ষা করি। আমরা এর সুষ্ঠু বিচার চাই।’
রায়পুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মজিবুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নওগাঁর মান্দা উপজেলায় পেট্রল না পেয়ে মহাসড়ক অবরোধ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তিন মোটরসাইকেলচালকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। আজ রোববার (১৯ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার শাপলা ফিলিং স্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে
চাঁদপুর সদর উপজেলার বাগাদী ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড মমিনপুর দক্ষিণ মিজি বাড়ি-সংলগ্ন ডাকাতিয়া নদীতে গোসল করতে নেমে দুই শিশু নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল বিকেলে মাঝনদী থেকে শিশু শাহদাতের (৫) লাশ উদ্ধার করেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অপর শিশু মাহমুদকে (৭) এখনো পাওয়া যায়নি।২১ মিনিট আগে
হোমনায় স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে তুলে নিয়ে ধর্ষণের বিচার দাবিতে উপজেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা।২৬ মিনিট আগে
আমদানিনির্ভর জ্বালানি ব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশের জ্বালানি খাত ক্রমেই ঝুঁকির মুখে পড়ছে। দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বাড়ানো জরুরি। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পণ্যের ওপর ভ্যাট...৩৪ মিনিট আগে