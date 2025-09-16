চাকসু নির্বাচন: প্যানেল দিচ্ছে না বাগছাস

চবি প্রতিনিধি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে ভরাডুবির পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে কোনো প্যানেল দিচ্ছে না বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)। তবে সংগঠনের অনেকেই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বলে জানা যাচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকেও অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বাগছাস চবি শাখার সদস্যসচিব আল মাশনূন। তিনি বলেন, ‘আমরা রাজনৈতিকভাবে চাকসুতে নির্বাচন না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে কোনো প্রার্থী স্বতন্ত্রভাবে অংশ নিতে চাইলে নিতে পারবেন।’
চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিন ছিল আজ। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন বিতরণের সময়সীমা থাকলেও প্রার্থীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে সময় বাড়ানো হয়েছে।
গত দুই দিনে কেন্দ্রীয় সংসদ ও হল সংসদের মোট ১৬৯ জন শিক্ষার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে আটজন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে দুজন এবং সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদে দুজন রয়েছেন। তবে আজ শেষ দিনে কতজন শিক্ষার্থী মনোনয়ন নিয়েছেন, তা এখনো নির্বাচন কমিশন জানায়নি।
