Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক খুন
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের সাগরিকায় ছুরিকাঘাতে আকাশ দাস (৩০) নামের এক কারখানা কর্মচারী নিহত হয়েছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) রাত ৯টার দিকে বিটাক স্টেডিয়ামসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত আকাশ দক্ষিণ কাট্টলীর দোহাপাড়ার বাবুল দাসের ছেলে। তিনি স্টেডিয়াম এলাকার ‘অ্যাসটেক’ নামের একটি পলিথিন কারখানার কর্মী ছিলেন।

নিহতের ভাই সাগর দাস বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে বাসা থেকে বের হয়ে কর্মস্থলের উদ্দেশে যান আকাশ। বিটাক বাজারে কারখানার সামনে পৌঁছালে আকাশের সহকর্মী মাইকেলের সঙ্গে স্থানীয় ফকিরবাড়ির রাতুল, ইমন, মহসিন, নাজমুলকে বাগ্বিতণ্ডা করতে দেখেন। একপর্যায়ে মাইকেলকে তাঁরা মারধর করলে সেখানে এগিয়ে যান আকাশ। তিনিও তাঁদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান। এই সময় ওই যুবকেরা আরও কয়েকজনকে ডেকে এনে আকাশকে প্রথমে মাথায় হেলমেট দিয়ে আঘাত করেন। একপর্যায়ে ছুরিকাঘাত করে পালিয়ে যান। পরে পরিবারের সদস্য ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় আল আমিন হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আকাশের সহকর্মীরা জানান, এই যুবকেরা কয়েক মাস আগে কারখানার শ্রমিকদের কাছে চাঁদা দাবি করেছিলেন। আকাশের প্রতিবাদের মুখে চাঁদা নিতে পারেননি তাঁরা। এ ছাড়া নানা বিষয়ে আকাশের সঙ্গে ওই যুবকদের বিরোধ ছিল।

পাহাড়তলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরুল আবছার বলেন, ছুরিকাঘাতে জড়িতদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাছুরিকাঘাতপাহাড়তলীচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামজেলার খবরখুন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

নরসিংদীতে কিশোরীকে অপহরণের পর হত্যায় বিএনপি নেতাসহ গ্রেপ্তার ৫

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

ফের কেন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল পাকিস্তান

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

চুক্তিতে নিয়োগ আগের মতোই

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

খুলনা নগরীতে এসএসসির ১০ কেন্দ্র বাতিল

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

‘নাম লুকিয়ে’ বিক্রি হচ্ছে ইসরায়েলি খেজুর

সম্পর্কিত

মোবাইল কিনে না দেওয়ায় বিদ্যুতের খুঁটির চূড়ায় কিশোর

মোবাইল কিনে না দেওয়ায় বিদ্যুতের খুঁটির চূড়ায় কিশোর

গ্রিসে পাঠানোর নামে ইরানে আটকে ৯ যুবককে নির্যাতনের অভিযোগ, মুক্তিপণ আদায়

গ্রিসে পাঠানোর নামে ইরানে আটকে ৯ যুবককে নির্যাতনের অভিযোগ, মুক্তিপণ আদায়

শিক্ষকতার বাইরে অন্য পেশায় যুক্ত হলে অনুমতি বাধ্যতামূলক: শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষকতার বাইরে অন্য পেশায় যুক্ত হলে অনুমতি বাধ্যতামূলক: শিক্ষামন্ত্রী

পুলিশ হত্যার তদন্ত হয়েছে, প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত হবে: মির্জা ফখরুল

পুলিশ হত্যার তদন্ত হয়েছে, প্রয়োজন হলে আরও তদন্ত হবে: মির্জা ফখরুল