চমেক হাসপাতালে ৬ দফা দাবিতে ইন্টার্নদের মানববন্ধন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রণীত অযৌক্তিক নোটিশ প্রত্যাহারসহ ছয় দফা দাবিতে মানববন্ধন করেছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা।
এ সময় দাবি বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হলে কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।
শনিবার (৬ জুন) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রধান ফটকের সামনে ইন্টার্ন চিকিৎসকেরা এই মানববন্ধনের আয়োজন করেন। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল হাসপাতাল চত্বর এলাকা প্রদক্ষিণ করে।
ইন্টার্ন চিকিৎসকদের দাবির মধ্যে রয়েছে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের মাসিক ভাতা ৩০ হাজার টাকা নির্ধারণ, বেসরকারি ট্রেইনি চিকিৎসকদের বেতন নবম গ্রেডের সমপর্যায়ে উন্নীত করা, বেসরকারি চিকিৎসকদের জন্য নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো প্রণয়ন, বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারে চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৪ বছর নির্ধারণ, বিএমডিসি ২০২৫ অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করে ভুয়া ও অবৈধ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ।
মানববন্ধনে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ‘স্বাস্থ্যকর্মী নিরাপত্তা আইন’ প্রণয়ন এবং দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে হামলা-নির্যাতনের বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তাঁরা।
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