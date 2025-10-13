Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

অন্তঃসত্ত্বা নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

পাটকেলঘাটা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সাতক্ষীরার পাটকেলঘাটায় ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে পাটকেলঘাটা থানার নগরঘাটা ইউনিয়নের হরিণখোলা গ্রাম থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত নারীর নাম কনিকা মণ্ডল (৩২)। তিনি হরিণখোলা গ্রামের অমলিন্দ মণ্ডলের স্ত্রী।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কনিকা মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর স্বামীর কলহ হয়েছিল।

পাটকেলঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শাহিনুর রহমান জানান, থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

বিষয়:

সাতক্ষীরাচট্টগ্রাম বিভাগনারীচট্টগ্রামপাটকেলঘাটালাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য সেনানিবাসে সাময়িকভাবে কারাগার হচ্ছে

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

কবর খননে প্রতিপক্ষের হামলা-বাধা, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর লাশ অন্যত্র দাফন

কবর খননে প্রতিপক্ষের হামলা-বাধা, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর লাশ অন্যত্র দাফন

অন্তঃসত্ত্বা নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

অন্তঃসত্ত্বা নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

রাজধানীর জুরাইনে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

রাজধানীর জুরাইনে যুবককে ছুরিকাঘাতে হত্যা

এবার ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি ঘোষণা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের

এবার ‘মার্চ টু সচিবালয়’ কর্মসূচি ঘোষণা এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের