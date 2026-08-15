Ajker Patrika
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ময়মনসিংহ

গফরগাঁওয়ে অগ্নিবীনা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল

ময়মনসিংহ প্রতিনিধি
গফরগাঁওয়ে অগ্নিবীনা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল
গফরগাঁওয়ে অগ্নিবীনা এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন বিকল। ছবি: আজকের পত্রিকা

ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে অগ্নিবীনা এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল সাময়িক বন্ধ হয়ে গেছে। আজ শনিবার দুপুর আড়াইটার দিকে গফরগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের আউটার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আকতার হোসেন বলেন, ঢাকা থেকে তারাকান্দির উদ্দেশে ছেড়ে আসা আন্তনগর অগ্নিবীনা এক্সপ্রেস ট্রেনটি গফরগাঁও স্টেশনের আউটার এলাকায় পৌঁছালে ইঞ্জিনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। এতে ইঞ্জিনটি বিকল হয়ে যায়। চালক, পরিচালক ও রেলওয়ের কর্মীরা ইঞ্জিনের ত্রুটি সারানোর চেষ্টা করেন।

ওসি আরও বলেন, ঘটনার সোয়া ঘণ্টা পর বিকল ইঞ্জিনটি গফরগাঁও স্টেশনে নেওয়া হয়। সেখানে সেটি মেরামতের কাজ চলছে। এদিকে গফরগাঁও স্টেশনের ১ নম্বর লাইন দিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখা হয়েছে।

বিষয়:

গফরগাঁওট্রেনময়মনসিংহ বিভাগজেলার খবর
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