আপদে-বিপদে, দুর্গত সময়ে আমরা আপনাদের পাশে থাকব: ত্রাণমন্ত্রী

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেছেন, ‘আপদে-বিপদে দুর্গত সময়ে সব সময় আমরা আপনাদের পাশে থাকব। সর্বোপরি বড় কথা হলো, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার আপনাদের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। তাই জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা অনেক। এ জন্য ছুটে এসেছি আপনাদের মাঝে।’
আজ বুধবার বিকেলে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।
আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দুর্গত মানুষকে সহযোগিতা ও বরাদ্দ দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ অনুযায়ী বরাদ্দ পাঠিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সরেজমিনে সাতকানিয়ার পরিস্থিতি দেখার জন্য। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে ভবিষ্যতে কী কী করতে হবে, তা দেখতে বলেছেন।’
ত্রাণমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আসার পথে দেখেছি, অনেক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে ঢেউটিন দেওয়া হবে, গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি দেওয়া হবে। যাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ঘর নির্মাণ করতে পারেন।’
আসাদুল হাবিব দুলু আরও বলেন, ‘আমরা সব সময় জনগণের পাশে রয়েছি। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আপনাদের পাশে আছে। প্রশাসন আপনাদের পাশে রয়েছে। যেসব রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো আমরা মেরামত করে দেব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেগুলো মেরামত করে দেব। আপনারা কোনো ভয় করবেন না, চিন্তা করবেন না।’
এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোন্দকার মাহমুদুল হাসান, বিএনপি নেতা নাজমুল মোস্তফা আমিন, শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, মুজিবুর রহমান, জামাল হোসেন, জসিম উদ্দিন আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ রফিক প্রমুখ।
বন্যাদুর্গত মানুষের দুর্ভোগ লাঘব এবং সরকারের চলমান ত্রাণ কার্যক্রমকে সহায়তা করার লক্ষ্যে যৌথ অর্থায়নে এসব ত্রাণসামগ্রি বিতরণের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি খাদ্যসামগ্রির প্যাকেটে চাল, ডাল, চিড়া, আলু, লবণসহ প্রায় ১৫টি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা প্রায় দুই হাজার বন্যাকবলিত পরিবারের৪ মিনিট আগে
জেলায় অব্যাহত টানা ভারী বর্ষণে পাহাড়ি এলাকায় ভূমিধস, দুর্ঘটনার ঝুঁকি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার কারণে বন্ধ থাকা রাঙামাটির সাজেক ভ্যালিসহ সব পর্যটন কেন্দ্র আবারও উন্মুক্ত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জেলা প্রশাসন। আজ বুধবার বিকেলে রাঙামাটি জেলা প্রশাসক নাজমা আশরাফী স্বাক্ষরিত এক জরুরি গণবিজ্ঞপ্তিতে৮ মিনিট আগে
কক্সবাজার শহরের পাহাড়তলীর বাসিন্দা বেলাল উদ্দিন (৪৮) আজ বুধবার বিকেলে বড়বাজারে সবজি কেনার সময় দোকানদারের সঙ্গে দর-কষাকষি করছিলেন। দোকানদার বিরক্ত হয়ে তাঁকে অন্য দোকানে গিয়ে দাম যাচাই করার পরামর্শ দেন।১৩ মিনিট আগে
তদন্ত ও পরিদর্শন শেষে কমিটি ‘আইডেনটিফিকেশন অব অপারেশনাল রিস্কস, সেফটি অডিট অ্যান্ড স্ট্রাকচারাল ইনটিগ্রিটি অব দ্য কনস্ট্রাক্টেড করিডর অব এমআরটি লাইন-৬’ শীর্ষক প্রতিবেদন দাখিল করে। পরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রতিবেদনটি হাইকোর্টে জমা দেয়।১৭ মিনিট আগে