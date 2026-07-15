Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

আপদে-বিপদে, দুর্গত সময়ে আমরা আপনাদের পাশে থাকব: ত্রাণমন্ত্রী

সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
আপদে-বিপদে, দুর্গত সময়ে আমরা আপনাদের পাশে থাকব: ত্রাণমন্ত্রী
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় সাংবাদিক ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলু বলেছেন, ‘আপদে-বিপদে দুর্গত সময়ে সব সময় আমরা আপনাদের পাশে থাকব। সর্বোপরি বড় কথা হলো, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার আপনাদের ম্যান্ডেটপ্রাপ্ত। তাই জনগণের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা অনেক। এ জন্য ছুটে এসেছি আপনাদের মাঝে।’

আজ বুধবার বিকেলে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শন ও ত্রাণ বিতরণ করতে গিয়ে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দুর্গত মানুষকে সহযোগিতা ও বরাদ্দ দেওয়ার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ অনুযায়ী বরাদ্দ পাঠিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছিলেন সরেজমিনে সাতকানিয়ার পরিস্থিতি দেখার জন্য। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে ভবিষ্যতে কী কী করতে হবে, তা দেখতে বলেছেন।’

ত্রাণমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আসার পথে দেখেছি, অনেক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। আমাদের মন্ত্রণালয় থেকে ঢেউটিন দেওয়া হবে, গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি দেওয়া হবে। যাতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ঘর নির্মাণ করতে পারেন।’

আসাদুল হাবিব দুলু আরও বলেন, ‘আমরা সব সময় জনগণের পাশে রয়েছি। আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আপনাদের পাশে আছে। প্রশাসন আপনাদের পাশে রয়েছে। যেসব রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো আমরা মেরামত করে দেব, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেগুলো মেরামত করে দেব। আপনারা কোনো ভয় করবেন না, চিন্তা করবেন না।’

এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞা, সাতকানিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) খোন্দকার মাহমুদুল হাসান, বিএনপি নেতা নাজমুল মোস্তফা আমিন, শেখ মোহাম্মদ মহিউদ্দিন, মুজিবুর রহমান, জামাল হোসেন, জসিম উদ্দিন আব্দুল্লাহ, মোহাম্মদ রফিক প্রমুখ।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাসরকারচট্টগ্রাম বিভাগসাতকানিয়াজেলার খবরদুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ত্রাণ
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