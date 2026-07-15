ধুনটে বিস্ফোরক মামলায় যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

বগুড়ার ধুনট উপজেলার সদর ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিকুল ইসলামকে (৩৫) আটক করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে তাঁর নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয়।
আজ বুধবার দুপুরে একটি বিস্ফোরক মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে তাঁকে। গ্রেপ্তার আতিকুল ইসলাম উপজেলার উল্লাপাড়া গ্রামের দেলবর হোসেনের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ধুনট শহরের সোনামুখী সড়কে ডাইম ভবন এলাকায় উপজেলা আওয়ামী লীগ একটি যৌথ মশাল মিছিল বের করে। এ সময় তাঁরা বিএনপির নেতা-কর্মীদের ওপর ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যান। এ ঘটনায় ১৯ ফেব্রুয়ারি রাতে ধুনট পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রিপন শেখ বাদি হয়ে থানায় একটি মামলা করেন। এতে সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান আসিফ ইকবালসহ ৯৬ জনকে আসামি করা হয়। ওই মামলায় যুবলীগ নেতা আতিকুল ইসলাম এজাহারনামীয় আসামি ছিলেন। ঘটনার পর থেকে আতিকুল ইসলাম পলাতক ছিলেন।
ধুনট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, একটি বিস্ফোরক মামলার এজাহারনামীয় আসামি ছিলেন ওই যুবলীগ নেতা। তাঁকে ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
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