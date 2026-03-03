সীতাকুণ্ডে সেই শিশুকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ইকোপার্কে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় শ্বাসনালি কাটা অবস্থায় উদ্ধার শিশুটিকে ওই পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকে শনাক্তের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বিকেলে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বাবু শেখ নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের তথ্য জানানো হয়।
আজ ভোরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আট বছরের শিশুটি মারা গেছে।
জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রাসেল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সীতাকুণ্ড ইকোপার্কে শিশুহত্যার মূল আসামি বাবু শেখকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় সীতাকুণ্ড মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলন করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।’
গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তবে সীতাকুণ্ডের স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেছে, অভিযুক্ত বাবু শেখ নিহত শিশুর পাশের গ্রামের বাসিন্দা।
এর আগে এ ঘটনায় পুলিশের হাতে আসা একটি সিসিটিভি ফুটেজ থেকে বাবু শেখকে শনাক্ত করা হয়। ফুটেজে দেখা গেছে, সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে সীতাকুণ্ডের ইকোপার্কের ভেতর শিশুটির হাত ধরে বাবু শেখ যাচ্ছিলেন। স্থানীয় একটি মন্দিরের সিসিটিভি ক্যামেরায় ঘটনার দৃশ্যটি ধরা পড়ে।
এর আগে গত রোববার সকালে সীতাকুণ্ড পৌর সদরের বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্কের ভেতরে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে শ্বাসনালি কাটা শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এরপর তাকে প্রথমে সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে চমেক হাসপাতালে আনা হয়। আজ ভোর ৪টায় চিকিৎসাধীন শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানে ভোর ৫টার দিকে শিশুটি মারা যায় বলে জানান হাসপাতালের চিকিৎসকেরা।
ঈদ সামনে রেখে পটুয়াখালী শহরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে ছিনতাইকারী চক্র। আজ মঙ্গলবার শহরের নিউ টাউন এলাকায় ছিনতাই ও ব্যাগ কেটে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।২২ মিনিট আগে
কান্নাজড়িত কণ্ঠে রেশমা খাতুন বলেন, ‘আমার স্বামী এখন কোথায়; কী অবস্থায় রয়েছে—সেটা জানি না। ঘটনার পর থেকে আমি আমার তিন মেয়েকে নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় সময় পার করছি। প্রশাসনের কাছে আবেদন জীবিত ও সুস্থ শরীরে আমার স্বামীকে ফেরত চাই।’২৮ মিনিট আগে
সুন্দরবনে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ কুখ্যাত ডাকাত বড় জাহাঙ্গীর বাহিনীর সক্রিয় সদস্য আফজাল সরদারকে (৩২) আটক করেছে যৌথ বাহিনী। আজ মঙ্গলবার দুপুরে কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।৩৩ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় ইফতার অনুষ্ঠানে বিকেএমইএর সভাপতি হাতেমকে ‘ফ্যাসিস্ট’ আখ্যা দেওয়ায় এনসিপির দলীয় এমপি আবদুল্লাহ আল আমিনকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ করেছেন হাতেমের অনুসারীরা। আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সন্ধ্যায় ফতুল্লার বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় জামায়াতের ইফতার মাহফিলে এ ঘটনা ঘটে।৩৭ মিনিট আগে