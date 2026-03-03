Ajker Patrika
সীতাকুণ্ডে সেই শিশুকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
সীতাকুণ্ডে সেই শিশুকে দুর্গম পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি গ্রেপ্তার
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে ইকোপার্কে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় শ্বাসনালি কাটা অবস্থায় উদ্ধার শিশুটিকে ওই পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকে শনাক্তের পর তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (৩ মার্চ) বিকেলে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বাবু শেখ নামের ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের তথ্য জানানো হয়।

আজ ভোরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আট বছরের শিশুটি মারা গেছে।

জেলা পুলিশের মুখপাত্র অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. রাসেল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সীতাকুণ্ড ইকোপার্কে শিশুহত্যার মূল আসামি বাবু শেখকে আমরা গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। সন্ধ্যা পৌনে ৭টায় সীতাকুণ্ড মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলন করে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হবে।’

গ্রেপ্তার ব্যক্তির বিস্তারিত পরিচয় এখনো জানা যায়নি। তবে সীতাকুণ্ডের স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে জানা গেছে, অভিযুক্ত বাবু শেখ নিহত শিশুর পাশের গ্রামের বাসিন্দা।

এর আগে এ ঘটনায় পুলিশের হাতে আসা একটি সিসিটিভি ফুটেজ থেকে বাবু শেখকে শনাক্ত করা হয়। ফুটেজে দেখা গেছে, সকাল ১০টা ৩৫ মিনিটে সীতাকুণ্ডের ইকোপার্কের ভেতর শিশুটির হাত ধরে বাবু শেখ যাচ্ছিলেন। স্থানীয় একটি মন্দিরের সিসিটিভি ক্যামেরায় ঘটনার দৃশ্যটি ধরা পড়ে।

এর আগে গত রোববার সকালে সীতাকুণ্ড পৌর সদরের বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্কের ভেতরে দুর্গম পাহাড়ি এলাকা থেকে শ্বাসনালি কাটা শিশুটিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এরপর তাকে প্রথমে সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও পরে চমেক হাসপাতালে আনা হয়। আজ ভোর ৪টায় চিকিৎসাধীন শিশুটির অবস্থার অবনতি হলে আইসিইউতে নেওয়া হয়। সেখানে ভোর ৫টার দিকে শিশুটি মারা যায় বলে জানান হাসপাতালের চিকিৎসকেরা।

