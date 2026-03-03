নারায়ণগঞ্জে অবৈধ দখলদারদের সরে যেতে ২ দিনের আলটিমেটাম দিলেন এমপি

ঈদ সামনে রেখে যানজট নিরসনের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় ফুটপাতে অবৈধ দখলদারদের দুই দিনের মধ্যে সরে যেতে আলটিমেটাম দিয়েছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নান।
মঙ্গলবার দুপুরে সওজ ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের নিয়ে তিনি এই আলটিমেটাম দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সোনারগাঁ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আল জিনাত, নারায়ণগঞ্জ সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী আব্দুর রহিম, সোনারগাঁ থানার ওসি মুহিববুল্লাহসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মী।
নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের সংসদ সদস্য আজহারুল ইসলাম মান্নান বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের মোগরাপাড়া চৌরাস্তায় ফুটপাত দখল করে অনেকে ব্যবসা চালিয়ে আসছে। এতে মহাসড়কে যান চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। ফুটপাত দখলদারদের দুই দিনের মধ্যে সরে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
পিরোজপুরের ‘জিয়ানগর উপজেলা’ পুনরায় ফিরে পাওয়ায় আনন্দ মিছিল ও মিষ্টি বিতরণ করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পিরোজপুর-১ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদ মোড় থেকে একটি আনন্দ মিছিল বের করা হয়।৬ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যের সংযুক্ত আরব আমিরাতের জেবেল আলী বন্দরে আটকা পড়েছে বাংলাদেশি পতাকাবাহী ‘এমভি বাংলার জয়যাত্রা’। যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে বন্দরে পণ্য খালাস কার্যক্রম স্থগিত রয়েছে। তবে জাহাজের ৩১ নাবিকের দেশে থাকা পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন (বিএসসি) বলছে,৪৪ মিনিট আগে
সোমবার দিবাগত রাত ৩টায় সেহরির সময় চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা এসে গৃহবধূকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করেন। পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।১ ঘণ্টা আগে
রংপুরে কারাবন্দী এক যুবলীগ নেতার ‘ডিশ-ইন্টারনেট’ ব্যবসা দখলকে ঘিরে কেব্ল অপারেটর প্রতিষ্ঠানে হামলা, ভাঙচুর এবং ম্যানেজারকে গুলি করে হত্যার হুমকির অভিযোগের মামলায় গ্রেপ্তার জেলা যুবদলের সহসাধারণ সম্পাদক তামজিদুর রশিদ গালিব এবং জেলা তাঁতী দলের সাধারণ সম্পাদক মুরাদ কায়সার মিথুন জামিন পেয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে