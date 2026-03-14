Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ নিহত

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বদিউল আলম (৭০) নামের এক বৃদ্ধ কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার (১৪ মার্চ) দুপুরে গহিরা-ফটিকছড়ি সড়কের পৌরসভার জোলাভিটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বদিউল আলম ফটিকছড়ি পৌরসভা জোলাভিটা এলাকার আহমদুর রহমানের ছেলে। তিনি স্থানীয় মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় শেষে বাড়ির পথে হাঁটছিলেন। এ সময় লেলাং থেকে বিবিরহাটগামী একটি মোটরসাইকেল তাঁকে ধাক্কা দিলে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, তিনি মারা গেছেন।

ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা তামান্না তাবাসসুম জেসি বলেন, ‘সড়ক দুর্ঘটনায় আহত এক বৃদ্ধকে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’

ফটিকছড়ি, নিহত, সড়ক দুর্ঘটনা, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম, জেলার খবর, বৃদ্ধ
৯২ হাজার টন গ্যাস নিয়ে হরমুজ প্রণালি পার হলো দুই ভারতীয় জাহাজ

