Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় ট্রাকের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

বগুড়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার নন্দীগ্রামে ট্রাকের ধাক্কায় হাসেম আলী (৩৫) নামের এক অটোভ্যানচালক নিহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার কুন্দারহাট বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাসেম আলী উপজেলার কালিকাপুর সড়কপাড়া এলাকার ইন্তাজ হোসেনের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, হাসেম আলী কুন্দারহাট এলাকা থেকে কয়েকটি ফ্রিজ নিয়ে অটোভ্যানে করে নন্দীগ্রামের দিকে যাচ্ছিলেন। এ সময় বগুড়া থেকে নাটোরগামী একটি দ্রুতগতির ট্রাক তাঁর ভ্যানকে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটি সড়কের পাশে থাকা একটি বিদ্যুতের খুঁটির সঙ্গে গিয়ে চাপা খায়। এতে গুরুতর আহত হন হাসেম আলী। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তাঁর মৃত্যু হয়।

নন্দীগ্রাম কুন্দারহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান বলেন, দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

ট্রাক চাপাবগুড়া সদরদুর্ঘটনানিহত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

