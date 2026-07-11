Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

‘বন্যা পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছেন প্রধানমন্ত্রী’—ফটিকছড়িতে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী

 ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
‘বন্যা পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক মনিটরিং করছেন প্রধানমন্ত্রী’—ফটিকছড়িতে ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী
আজ সকালে উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার রশিদাপুকুর এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেইন। ছবি: আজকের পত্রিকা

টানা বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলা পরিদর্শন করেছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী এম ইকবাল হোসেইন। শনিবার (১১ জুলাই) সকালে উপজেলার নাজিরহাট পৌরসভার রশিদাপুকুর এলাকায় পানিবন্দী ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের খোঁজখবর নেন তিনি। এ সময় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেন এবং তাঁদের দুর্ভোগের কথা শুনে প্রয়োজনীয় সহায়তার আশ্বাস দেন।

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘আপনাদের দুর্যোগ শুরু হওয়ার পর থেকেই প্রধানমন্ত্রী সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখছেন। কোথায় কী লাগবে, কী প্রয়োজন—সবকিছু তিনি জানেন। প্রধানমন্ত্রী আমাকে আপনাদের খোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন। আমরা এমন একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি, যিনি দেশের মানুষের কল্যাণে ২৪ ঘণ্টাই চিন্তা করেন। সরকার যেকোনো দুর্যোগে আপনাদের পাশে আছে। আপনাদের জন্য যা যা প্রয়োজন, সরকার তা দিতে প্রস্তুত।’ /

এম ইকবাল হোসেইন বলেন, ‘চট্টগ্রাম-২ (ফটিকছড়ি) আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য সরওয়ার আলমগীর শপথ গ্রহণের পরপরই বন্যাকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। এলাকার মানুষের জন্য দ্রুত ত্রাণ সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়ে তিনি উদ্যোগী হয়েছেন। আমাকে বলেছেন, তাঁর এলাকার মানুষের জন্য ত্রাণ নিয়ে আসতে। ইনশাআল্লাহ আমি ফটিকছড়ির মানুষের পাশে আছি।’

ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনের জন্যও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

ত্রাণ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফটিকছড়ি আসনের সংসদ সদস্য সরওয়ার আলমগীর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাঈদ মোহাম্মদ ইব্রাহীম, উপজেলা বিএনপির সদস্যসচিব জহির আজম চৌধুরী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনের কর্মকর্তা এবং রাজনৈতিক নেতারা।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাফটিকছড়িচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম নগরজেলার খবরবন্যাত্রাণ
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