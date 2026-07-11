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বরিশাল

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালকের ওপর মব সৃষ্টির প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালকের ওপর মব সৃষ্টির প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ
বরিশাল বিভাগের নবনিযুক্ত পরিচালক ডা. এসএম মনিরুজ্জামানকে লাঞ্ছিতের প্রতিবাদে মানববন্ধন। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বরিশাল বিভাগের নবনিযুক্ত পরিচালক ডা. এসএম মনিরুজ্জামানকে লাঞ্ছিত করাসহ মব করে তাঁর কক্ষে তালা লাগানোর প্রতিবাদে বরিশালে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন চিকিৎসক, ছাত্র ও সুশীল সমাজের নেতারা।

আজ শনিবার নগরের অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে সচেতন নাগরিক সমাজের ব্যানারে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন বরিশাল জেলা সাধারণ সম্পাদক রাইদুল ইসলাম সাকিবের সঞ্চালনায় বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ড্যাব বরিশাল জেলার সাবেক সভাপতি ডা. অধ্যাপক আজিজ রহিম।

বক্তারা বলেন, দেশে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। আশা করব আগামী দিনে যাতে আর মব সন্ত্রাস না হয়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেদিকে যেন লক্ষ রাখে। মব সন্ত্রাসীদের যেন কঠোর হাতে দমন করে।

এ সময় উপস্থিত শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীরা বলেন, জুলাই আন্দোলনে ডা. মনিরুজ্জামান আমাদের নানান ভাবে সহযোগিতা করেছেন। অর্থ, পরামর্শ ও চিকিৎসা দিয়ে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। আজকে যারা তাঁর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে, তারাই বরং জুলাই আন্দোলনে আওয়ামী ফ্যাসিবাদের এমপি জাহিদ ফারুক শামীমের অনুসারী ছিলেন।

বরিশালের জনগণ এই মব সংস্কৃতি কোনোভাবেই মেনে নেবে না। বরিশালের সাধারণ জনগণ এই মবের বিপক্ষে।

বরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে হট্টগোল: পরিচালককে পদ ছাড়তে কক্ষে অবরুদ্ধবরিশাল বিভাগীয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে হট্টগোল: পরিচালককে পদ ছাড়তে কক্ষে অবরুদ্ধ

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেনারেল হাসপাতালের সাবেক চিকিৎসক ডা. মিজানুর রহমান, শেবাচিম হাসপাতালের সাবেক অধ্যাপক ডা. এ কে এম আমিনুল হক, পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ ডা. এস এম আবুল হাসান, ড্যাব নেতা আনোয়ার হোসেন, নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ন্যাব) বরিশাল শাখার সভাপতি মমতাজ পারভীন, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজের ছাত্রনেতা তুহিন আরাফাত, শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের মো. মনিরুজ্জামান প্রমুখ।

বিষয়:

বরিশাল জেলাস্বাস্থ্য অধিদপ্তরপরিচালকবরিশাল বিভাগজেলার খবরস্বাস্থ্য
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