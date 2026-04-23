কর্ণফুলী টানেলে ৬ রাত আংশিকভাবে যান চলাচল সীমিত

কর্ণফুলী টানেলে রুটিন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ২৪ এপ্রিল থেকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত রাতের নির্দিষ্ট সময়ে ট্রাফিক ডাইভারশন কার্যকর থাকবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা শিকদার স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এই সময়ে প্রতিদিন রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত প্রয়োজন অনুযায়ী ‘পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারা’ অথবা ‘আনোয়ারা থেকে পতেঙ্গা’ টিউবের মাধ্যমে যান চলাচল নিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হবে। এ সময় যানবাহনের চাপ অনুযায়ী উভয়মুখে ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে বলে জানানো হয়েছে।
সেতু কর্তৃপক্ষ জানায়, টানেলের নিরাপদ ও কার্যকর রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এ কাজে যাত্রীদের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।
