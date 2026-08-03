Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

ভেঙে গেছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস: যাত্রা শুরু কাস্টম হাউস আইসিডি, চট্টগ্রামের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ভেঙে গেছে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস: যাত্রা শুরু কাস্টম হাউস আইসিডি, চট্টগ্রামের
ফাইল ছবি

চট্টগ্রামে বেসরকারি কনটেইনার ডিপোভিত্তিক শুল্ক কার্যক্রম পরিচালনায় পৃথক ‘কাস্টম হাউস আইসিডি, চট্টগ্রাম’ ১ আগস্ট থেকে পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করেছে। এদিন থেকে নতুন ৩০৬ অফিস কোডে ৬৫টি আমদানিপণ্যের বিল অব এন্ট্রি এবং বিল অব এক্সপোর্ট বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের মুখপাত্র ও সহকারী কমিশনার শরীফ আল আমিন।

শরীফ আল আমিন বলেন, কাজের সুবিধার্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস থেকে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং বেসরকারি অফডকগামী ৬৫টি আমদানিপণ্য ও শতভাগ রপ্তানি পণ্যের কার্যক্রম নতুন কাস্টম হাউস আইসিডি, চট্টগ্রামের ওপর ন্যস্ত করেছে। তাঁর ভাষ্য, এতে রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা আসবে।

চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস সূত্র জানায়, ১ আগস্ট থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের অফডকগামী ৬৫টি আমদানিপণ্যের বিল অব এন্ট্রি বাধ্যতামূলকভাবে ৩০৬ অফিস কোডে দাখিল করা হচ্ছে। একই সঙ্গে চট্টগ্রাম বন্দরের শতভাগ রপ্তানি কার্যক্রম এবং শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের শতভাগ আমদানি-রপ্তানি পণ্যের শুল্কায়নও এখন এই কমিশনারেটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

এর ফলে দীর্ঘদিন ধরে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রমের একটি বড় অংশ পৃথক প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় এল। সংশ্লিষ্টদের মতে, নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে অফডকভিত্তিক কাস্টমস কার্যক্রম আরও বিশেষায়িত ও গতিশীল হবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২০২৫ সালে আইসিডি কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম গঠনের কার্যক্রম শুরু হয়। একই বছরের ৩০ ডিসেম্বর এই হাউসের কমিশনার হিসেবে আবুল বাসার মো. শফিকুর রহমানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। বর্তমানে আগ্রাবাদের বিএসটিআই ভবনের সপ্তম তলায় অস্থায়ী কার্যালয় থেকে কমিশনারেটের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সম্প্রতি কমিশনারেটের প্রশাসন শাখা থেকে জারি করা এক অফিস আদেশে বলা হয়, ৩১ জুলাই থেকে কাস্টমস হাউস, আইসিডি, চট্টগ্রামের অফিস কোড ৩০৬ ছাড়া অন্য কোনো অফিস কোডে নির্ধারিত ৬৫টি আমদানি পণ্যের বিল অব এন্ট্রি গ্রহণ করা হবে না। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

নতুন ব্যবস্থায় জেটি থেকে পণ্য খালাসের মৌলিক প্রক্রিয়ায় বড় কোনো পরিবর্তন আসছে না। আগে যেসব চালানের ক্ষেত্রে কাস্টমস হাউসের স্টাফ শাখা (৩০১) থেকে নোটিং সম্পন্ন করে জেটি থেকে পণ্য খালাস নেওয়া হতো, এখন সেসব কাজ আইসিডি কমিশনারেটের স্টাফ শাখা থেকে সম্পন্ন হবে। তবে স্ক্যানিং ও গেট যাচাইয়ের মতো কার্যক্রম আগের মতোই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সম্পন্ন করবেন। শতভাগ কায়িক পরীক্ষা ও আনস্টাফিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পৃথক সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তাদের দায়িত্বও নির্ধারণ করা হয়েছে।

নতুন চট্টগ্রাম আইসিডি কাস্টম হাউসের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ মাহবুব হাসান বলেন, ‘আমাদের কার্যক্রম আগেই শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে সব স্টেকহোল্ডারকে নিয়ে সভা করা হয়েছে। এরপরও কিছু কিছু কাজে সমস্যা ছিল। তবে পয়লা আগস্ট থেকে একদম পুরোদমে কার্যক্রম চালু হয়েছে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাআমদানিআমদানি–রপ্তানিবিমানবন্দরচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম কাস্টম হাউস
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