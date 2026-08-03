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অভিনেতা যাহের আলভীর জামিন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৩ আগস্ট ২০২৬, ২০: ৫৫
অভিনেতা যাহের আলভীর জামিন
যাহের আলভী। ছবি: সংগৃহীত

স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় অভিনেতা জাহের আলভীকে জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। বিচারপতি কে এম জাহিদ সারওয়ার ও বিচারপতি শেখ আবু তাহেরের বেঞ্চ গতকাল রোববার এ রায় দেন।

জাহের আলভীর পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জয়নুল আবেদীন ও আইনজীবী শেখ রফিকুল ইসলাম। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সৈয়দা সাজিয়া শারমিন।

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ওই মামলায় অধস্তন আদালতে বিফল হয়ে হাইকোর্টে জামিন চেয়ে আবেদন করেন জাহের আলভী। প্রাথমিক শুনানি শেষে জামিন প্রশ্নে রুল দেন হাইকোর্ট। ওই রুল যথাযথ ঘোষণা করে রোববার রায় দেওয়া হয়।

ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সৈয়দা সাজিয়া শারমিন আজ সোমবার আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর মিরপুর ডিওএইচএস এলাকার বাসা থেকে আফরা ইভনাথ খান ইকরার লাশ উদ্ধার করা হয়। ওই ঘটনায় ইকরার বাবা কবির হায়াত খান রাজধানীর পল্লবী থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার অভিযোগে বলা হয়, দীর্ঘদিনের পারিবারিক কলহ ও বিভিন্ন ধরনের মানসিক নির্যাতনের কারণে ইকরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে।

স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগে করা মামলায় গত ১৮ জুন ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করেন আলভী। ওই দিন আদালত তাঁর জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। ইকরা ও জাহের আলভী ২০১০ সালে বিয়ে করেন। তাঁদের একটি ছেলে সন্তান রয়েছে।

বিষয়:

জামিনহাইকোর্টআত্মহত্যাআইন–আদালত
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