নুরজাহান গ্রুপের ৪ পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নুরজাহান গ্রুপের চার পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ১৪৫ কোটি টাকা ঋণখেলাপির দায়ে অগ্রণী ব্যাংকের করা মামলায় চট্টগ্রামের অর্থঋণ আদালত-৩-এর বিচারক মো. ফরহাদ রায়হান ভূঁইয়া আজ সোমবার এই আদেশ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অর্থঋণ আদালতের সেরেস্তাদার মুক্তাদির মাওলা।
দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও পাসপোর্ট জব্দের তালিকায় রয়েছেন গ্রুপটির পরিচালক ও মালিকানাধীন নুরজাহান সুপার অয়েল লিমিটেডের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসমিন মনোয়ার, মাররিন ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেডের চেয়ারম্যান টিপু সুলতান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহির আহমেদ রতন।
গ্রুপটি চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জভিত্তিক ভোগ্যপণ্য আমদানি, মোড়কজাত ও বিপণন ব্যবসায় যুক্ত ছিল।
দেশের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টানা ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় গ্রুপটির পরিচালকদের বিরুদ্ধে আদালতে ২০টির বেশি মামলা চলমান রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট আদালত ও ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০১১ সালে অগ্রণী ব্যাংক চট্টগ্রামের লালদীঘি করপোরেট শাখা থেকে ৬৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকার ঋণ নেয় নুরজাহান গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান নুরজাহান সুপার অয়েল।
ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে অর্থঋণ মামলা (৫২/১৩) করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক।
খেলাপি মামলার রায়ের পর ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে জারি মামলা (১৪৩/২৩) করে ব্যাংকটি।
নিয়মিত অর্থ পরিশোধ না করায় সুদ-আসলে প্রতিষ্ঠানটির কাছে ব্যাংকের বর্তমান পাওনা দাঁড়িয়েছে ১৪৫ কোটি ১১ লাখ টাকা।
আজ শুনানিতে ব্যাংক দাবি করে, ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের কাছে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নেই। ব্যাংকের অর্থ ফেরত না দিয়ে ঋণ গ্রাহকদের (দায়িকগণ) বিদেশে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশত্যাগ করলে ব্যাংকের বিপুল অর্থ আদায় বাধাগ্রস্ত হবে।
এ জন্য আদালত ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এবং আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে বিবাদীদের পাসপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক।
একই সঙ্গে আদেশের কপি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।
নুরজাহান গ্রুপের চার পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ১৪৫ কোটি টাকা ঋণখেলাপির দায়ে অগ্রণী ব্যাংকের করা মামলায় চট্টগ্রামের অর্থঋণ আদালত-৩-এর বিচারক মো. ফরহাদ রায়হান ভূঁইয়া আজ সোমবার এই আদেশ দেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অর্থঋণ আদালতের সেরেস্তাদার মুক্তাদির মাওলা।
দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও পাসপোর্ট জব্দের তালিকায় রয়েছেন গ্রুপটির পরিচালক ও মালিকানাধীন নুরজাহান সুপার অয়েল লিমিটেডের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসমিন মনোয়ার, মাররিন ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেডের চেয়ারম্যান টিপু সুলতান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহির আহমেদ রতন।
গ্রুপটি চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জভিত্তিক ভোগ্যপণ্য আমদানি, মোড়কজাত ও বিপণন ব্যবসায় যুক্ত ছিল।
দেশের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টানা ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় গ্রুপটির পরিচালকদের বিরুদ্ধে আদালতে ২০টির বেশি মামলা চলমান রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট আদালত ও ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০১১ সালে অগ্রণী ব্যাংক চট্টগ্রামের লালদীঘি করপোরেট শাখা থেকে ৬৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকার ঋণ নেয় নুরজাহান গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান নুরজাহান সুপার অয়েল।
ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে অর্থঋণ মামলা (৫২/১৩) করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক।
খেলাপি মামলার রায়ের পর ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে জারি মামলা (১৪৩/২৩) করে ব্যাংকটি।
নিয়মিত অর্থ পরিশোধ না করায় সুদ-আসলে প্রতিষ্ঠানটির কাছে ব্যাংকের বর্তমান পাওনা দাঁড়িয়েছে ১৪৫ কোটি ১১ লাখ টাকা।
আজ শুনানিতে ব্যাংক দাবি করে, ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের কাছে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নেই। ব্যাংকের অর্থ ফেরত না দিয়ে ঋণ গ্রাহকদের (দায়িকগণ) বিদেশে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশত্যাগ করলে ব্যাংকের বিপুল অর্থ আদায় বাধাগ্রস্ত হবে।
এ জন্য আদালত ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এবং আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে বিবাদীদের পাসপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক।
একই সঙ্গে আদেশের কপি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) সমাজকর্ম বিভাগের ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের দ্বারা র্যাগিংয়ের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আজ সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর বরাবর শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দেন।২৪ মিনিট আগে
গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্ট পরিচয় দেওয়া এনায়েত করিম চৌধুরীকে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একজন পুলিশের কর্মকর্তা অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এমনকি ওই কর্মকর্তা তাঁকে ব্যবহারের জন্য একটি প্রাডো গাড়িও দিয়েছিলেন। ওই পুলিশ কর্মকর্তা সোনারগাঁও হোটেলে গিয়ে এনায়েত করিমের সঙ্গে দেখাও করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।২৬ মিনিট আগে
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় অস্ত্রোপচারের সময় এক নবজাতকের বাঁ পা ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে পার্থ সমদ্দার নামের এক চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর গতকাল রোববার রাতে ওই শিশুর স্বজনদের লাঞ্ছিত করে ক্লিনিক থেকে বের করে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
টাঙ্গাইলে ছাত্র আন্দোলনে হামলা মামলায় যুবলীগের নেতা শাহ জনিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, আজ সোমবার শহরের বেবিস্ট্যান্ড এলাকার যৌনপল্লি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে