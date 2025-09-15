Ajker Patrika
নুরজাহান গ্রুপের ৪ পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি

নুরজাহান গ্রুপের চার পরিচালকের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। ১৪৫ কোটি টাকা ঋণখেলাপির দায়ে অগ্রণী ব্যাংকের করা মামলায় চট্টগ্রামের অর্থঋণ আদালত-৩-এর বিচারক মো. ফরহাদ রায়হান ভূঁইয়া আজ সোমবার এই আদেশ দেন।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন অর্থঋণ আদালতের সেরেস্তাদার মুক্তাদির মাওলা।

দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা ও পাসপোর্ট জব্দের তালিকায় রয়েছেন গ্রুপটির পরিচালক ও মালিকানাধীন নুরজাহান সুপার অয়েল লিমিটেডের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাসমিন মনোয়ার, মাররিন ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেডের চেয়ারম্যান টিপু সুলতান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জহির আহমেদ রতন।

গ্রুপটি চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জভিত্তিক ভোগ্যপণ্য আমদানি, মোড়কজাত ও বিপণন ব্যবসায় যুক্ত ছিল।

দেশের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে হাজার কোটি টানা ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়ায় গ্রুপটির পরিচালকদের বিরুদ্ধে আদালতে ২০টির বেশি মামলা চলমান রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আদালত ও ব্যাংকের তথ্যমতে, ২০১১ সালে অগ্রণী ব্যাংক চট্টগ্রামের লালদীঘি করপোরেট শাখা থেকে ৬৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকার ঋণ নেয় নুরজাহান গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান নুরজাহান সুপার অয়েল।

ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে অর্থঋণ মামলা (৫২/১৩) করে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক।

খেলাপি মামলার রায়ের পর ২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে জারি মামলা (১৪৩/২৩) করে ব্যাংকটি।

নিয়মিত অর্থ পরিশোধ না করায় সুদ-আসলে প্রতিষ্ঠানটির কাছে ব্যাংকের বর্তমান পাওনা দাঁড়িয়েছে ১৪৫ কোটি ১১ লাখ টাকা।

আজ শুনানিতে ব্যাংক দাবি করে, ঋণের বিপরীতে ব্যাংকের কাছে পর্যাপ্ত সহায়ক জামানত নেই। ব্যাংকের অর্থ ফেরত না দিয়ে ঋণ গ্রাহকদের (দায়িকগণ) বিদেশে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশত্যাগ করলে ব্যাংকের বিপুল অর্থ আদায় বাধাগ্রস্ত হবে।

এ জন্য আদালত ব্যাংকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঋণখেলাপি ব্যবসায়ীদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এবং আগামী ধার্য তারিখের মধ্যে বিবাদীদের পাসপোর্ট আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারক।

একই সঙ্গে আদেশের কপি ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

