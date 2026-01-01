Ajker Patrika

শ্রীপুরে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে মাদক কারবারিকে ছিনিয়ে নিলেন সহযোগীরা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি
পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পুলিশের অভিযানে গ্রেপ্তারকৃতরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছে পুলিশ। হামলাকারীরা পুলিশের কাছ থেকে জাহাঙ্গীর আলম নামে এক মাদক কারবারিকে ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় এসআইসহ চার পুলিশ সদস্য আহত হন। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের দুটি গাড়ি। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে হামলার ঘটনায় জড়িত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা সবাই জাহাঙ্গীরের সহযোগী বলে জানায় পুলিশ।

গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের মাওনা গ্রামের পিয়ার আলী ডিগ্রি কলেজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আহত পুলিশ সদস্যরা হলেন শ্রীপুর থানার পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) অরুপ কুমার বিশ্বাস (৩৫), সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) মাসুদ রানা (৩৫), কনস্টেবল আজিজুল ইসলাম ও মোশাররফ হোসেন। তাঁদের মধ্যে কনস্টেবল মোশাররফের অবস্থা গুরুতর।

এ ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন জামাল উদ্দিন (৩৫), কামাল হোসেন (৪৩), আসিফ (২০), লিমন (১৮), আক্কাস (২৯), মোন্না (২০), ফইজুল্লাহ্ (২৬), আশিক (২৪), শিল্পী (৩০) ও লাকী আক্তার (২৮)।

মাদক অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া আহত এসআই অরুপ কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে মাদক, অস্ত্র, হত্যা, চাঁদাবাজিসহ ডজনখানেক মামলা রয়েছে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে অভিযানে গেলে তার সহযোগীরা চারপাশ থেকে হামলা চালায়। হামলাকারীরা অনেক ইটপাটকেল ছুড়ে। এতে আমিসহ চারজন আহত হয়েছি। হামলাকারীরা লাঠিসোঁটা নিয়ে মারধর করে আসামি ছিনিয়ে নেয়।’

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ আজকের পত্রিকাকে বলেন, গতকাল বুধবার রাত আনুমানিক ১০টার দিকে চিহ্নিত মাদক কারবারি জাহাঙ্গীর আলমের বাড়িতে অভিযানে যায় শ্রীপুর থানা-পুলিশ। এ সময় পুলিশ জাহাঙ্গীর আলমকে আটক করে। তাঁর বাড়ি তল্লাশি করে ৩০টি ইয়াবা পাওয়া যায়। খবর পেয়ে জাহাঙ্গীরের সহযোগীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি ইটপাটকেল ছুড়তে থাকে। এরপর বেশ কয়েকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে এসে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে মারধর করে জাহাঙ্গীরকে ছিনিয়ে নেয়। হামলাকারীরা পুলিশের ব্যবহৃত দুটি গাড়ি ভাঙচুর করে। খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে অভিযান চালিয়ে হামলার সঙ্গে জড়িত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে। আহত পুলিশ সদস্যদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। ওসি আরও জানান, অতিরিক্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে মাদক কারবারিরা তিনটি মোটরসাইকেল ফেলে যায়। মোটরসাইকেলগুলো জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশের কাজে বাধা ও মাদক আইনে পৃথক দুটি মামলা হয়েছে।

বিষয়:

গাজীপুরশ্রীপুর (গাজীপুর)পুলিশমাদকগাজীপুর সদরহামলা
