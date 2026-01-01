Ajker Patrika

টুঙ্গিপাড়ায় শতাধিক যানবাহনে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি, ১৫ হাজার টাকা জরিমানা

 টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি
বাসে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি। ছবি: আজকের পত্রিকা
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় চেকপোস্ট বসিয়ে শতাধিক যানবাহনে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ ও সেনাবাহিনী। গতকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) রাত ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত উপজেলার গওহরডাঙ্গা চৌরঙ্গী মোড়ের (ঢাকা-পিরোজপুর) মহাসড়কে গাড়ি থামিয়ে এ তল্লাশি অভিযান পরিচালনা করা হয়। তল্লাশির সময়ে ড্রাইভিং লাইসেন্স, রেজিস্ট্রেশন ও হেলমেট না থাকায় ৫টি মামলায় ৩ হাজার টাকা করে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও টুঙ্গিপাড়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল-আমিন হালদার এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। এ সময় টুঙ্গিপাড়া সেনাবাহিনী ক্যাম্পের সেনাসদস্যরা, থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আকরাম হোসেনসহ পুলিশ সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। অভিযানকালে যানবাহনের বৈধ কাগজপত্র ও নিরাপত্তা সরঞ্জাম যাচাই করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন যানবাহনের যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করা হয়।

এসআই আকরাম হোসেন বলেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপজেলার জনবহুল, গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত স্থানে চেকপোস্ট বসিয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে নিয়মিত তল্লাশি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও টুঙ্গিপাড়া সহকারী কমিশনার (ভূমি) আল-আমিন হালদার বলেন, জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে মহাসড়কে বাস, ট্রাক, সিএনজি, মোটরসাইকেল, অটোরিকশা, প্রাইভেট কার, মাইক্রোবাস থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়েছে। পাশাপাশি চালকদের হেলমেট ব্যবহারসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখার জন্য সচেতন করা হচ্ছে। এ ছাড়া কাগজপত্র না থাকায় পাঁচটি মামলায় মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যৌথ বাহিনীর তল্লাশি অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

বিষয়:

যানবাহনগোপালগঞ্জগোপালগঞ্জ সদরটুঙ্গিপাড়াযৌথ বাহিনী
