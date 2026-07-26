Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

সলিমপুর পুলিশ ফাঁড়ির পানিতে বিষ মেশানোর অভিযোগ, নমুনা পরীক্ষাগারে

সীতাকুণ্ড (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
সলিমপুর পুলিশ ফাঁড়ির পানিতে বিষ মেশানোর অভিযোগ, নমুনা পরীক্ষাগারে
সলিমপুরের পুলিশ ফাঁড়ির পানিতে বিষ মেশানোর অভিযোগ। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুর পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা যে পানি পান করেন, তাতে বিষ মেশানোর অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার সকালে জঙ্গল সলিমপুরের আলিনগরে থাকা পুলিশ ফাঁড়ির পানিতে ফেনা দেখা যায় এবং ওই পানি থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। খবর পেয়ে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান এবং পানির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষাগারে পাঠান।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার সলিমপুর ইউনিয়নের জঙ্গল সলিমপুর আলীনগর এলাকায় অবস্থিত পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা যে পানি পান করেন, আজ সকালে সে পানি গ্লাসে নেওয়ার পর তাতে সাদা ফেনা এবং বিষাক্ত গন্ধ পাওয়া যায়। তবে পুলিশ সদস্যরা সেই পানি পান না করায় কোনো বিপদ ঘটেনি। পরে পুলিশ সদস্যরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করলে সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাসহ (ওসি) চট্টগ্রামের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান।

সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহিনুল ইসলাম জানান, তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। পানি পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। তবে কে বা কারা পানিতে এ রকম বিষ মেশাতে পারেন, তা তিনি জানেন না।

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