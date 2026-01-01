Ajker Patrika

কক্সবাজারে ভাইয়ের হাতে বোন খুন

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৩০
কালীচরণ দাস। ছবি: সংগৃহীত
কালীচরণ দাস। ছবি: সংগৃহীত

কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় ভাইয়ের লাঠির আঘাতে বোন তপসী দাস (৪৩) নিহত হয়েছেন। নিহত তপসী দাস আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের কুমিরাছড়া জেলেপাড়ার প্রবাদ দাসের স্ত্রী।

আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কুমিরাছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত তপসী দাসের পরিবার ও পুলিশ জানায়, বেলা ১১টার দিকে নিজ ঘরে কাজ করছিলেন তপসী দাস। এ সময় হঠাৎ তাঁর চাচাতো ভাই কালীচরণ দাস তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তপসী দাসকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি টের পেলে কালীচরণ পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তপসী দাসকে উদ্ধার করে কুতুবদিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনার পর কুতুবদিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ঘাতক কালীচরণকে বড়ঘোপ স্টিমারঘাট থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

আটক কালীচরণ দাস একই এলাকার শুক্কুর জল দাসের ছেলে এবং নিহত তপসী দাসের চাচাতো ভাই।

কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুল হক বলেন, তপসী দাসকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় কালীচরণকে আটক করা হয়েছে। নিহত ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারনিহতকুতুবদিয়াচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

‘আওয়ামী লীগ থেকে জামায়াতে আসেন, দায়দায়িত্ব আমাদের’

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনসমক্ষে ধূমপানে জরিমানা ২০০০ টাকা, অধ্যাদেশ কার্যকর

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

জনতা ব্যাংকের ৩০০০ কোটি টাকা আত্মসাৎ: সালমান এফ রহমানসহ ৯৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা অনুমোদন

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

সম্পর্কিত

ভূমি জালিয়াতি: বরিশালে সাবেক কানুনগো ও তহশিলদার কারাগারে

ভূমি জালিয়াতি: বরিশালে সাবেক কানুনগো ও তহশিলদার কারাগারে

বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর

বরিশালে ওয়ার্কার্স পার্টির কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর

বরিশালে নতুন বই পেয়ে শিশুদের উচ্ছ্বাস

বরিশালে নতুন বই পেয়ে শিশুদের উচ্ছ্বাস

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন

চট্টগ্রামে জেলা প্রশাসনের জমি বরাদ্দ দিল সিটি করপোরেশন