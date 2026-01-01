কক্সবাজারে ভাইয়ের হাতে বোন খুন

কুতুবদিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের কুতুবদিয়ায় ভাইয়ের লাঠির আঘাতে বোন তপসী দাস (৪৩) নিহত হয়েছেন। নিহত তপসী দাস আলী আকবর ডেইল ইউনিয়নের কুমিরাছড়া জেলেপাড়ার প্রবাদ দাসের স্ত্রী।
আজ বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার কুমিরাছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত তপসী দাসের পরিবার ও পুলিশ জানায়, বেলা ১১টার দিকে নিজ ঘরে কাজ করছিলেন তপসী দাস। এ সময় হঠাৎ তাঁর চাচাতো ভাই কালীচরণ দাস তাঁর ঘরে প্রবেশ করেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তপসী দাসকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে থাকেন। স্থানীয় বাসিন্দারা বিষয়টি টের পেলে কালীচরণ পালিয়ে যান। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তপসী দাসকে উদ্ধার করে কুতুবদিয়া স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার পর কুতুবদিয়া থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় ঘাতক কালীচরণকে বড়ঘোপ স্টিমারঘাট থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।
আটক কালীচরণ দাস একই এলাকার শুক্কুর জল দাসের ছেলে এবং নিহত তপসী দাসের চাচাতো ভাই।
কুতুবদিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহবুবুল হক বলেন, তপসী দাসকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় কালীচরণকে আটক করা হয়েছে। নিহত ওই নারীর লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
