টঙ্গীতে কারখানায় অর্ধশত পোশাকশ্রমিক অসুস্থ

টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি
গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানায় অর্ধশত শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে টঙ্গী মেঘনা রোড এলাকায় গার্মেন্টস এক্সপোর্ট ভিলেজ নামের কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
শ্রমিকেরা জানান, আজ দুপুরে কাজ বন্ধ করে কারখানার ভেতরে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করছিলেন তাঁরা। বিকেলের দিকে কারখানার পঞ্চম তলায় কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবরটি ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে অন্য তলার থাকা শ্রমিকেরাও অসুস্থ হতে শুরু করেন। অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ১৭ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাফিজা শারমিন বলেন, হাসপাতালে আসা বেশির ভাগ শ্রমিকের বমি বমি ভাব ও শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।
কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ইমরুল কায়েস সুজন বলেন, শ্রমিকেরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় বিকেলে কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়।
গাজীপুর শিল্প পুলিশের (টঙ্গী জোন) পরিদর্শক আজাদ রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।’
গাজীপুরের টঙ্গীতে একটি পোশাক কারখানায় অর্ধশত শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আজ সোমবার বিকেলে টঙ্গী মেঘনা রোড এলাকায় গার্মেন্টস এক্সপোর্ট ভিলেজ নামের কারখানায় এ ঘটনা ঘটে।
শ্রমিকেরা জানান, আজ দুপুরে কাজ বন্ধ করে কারখানার ভেতরে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করছিলেন তাঁরা। বিকেলের দিকে কারখানার পঞ্চম তলায় কয়েকজন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবরটি ছড়িয়ে পড়লে আতঙ্কিত হয়ে অন্য তলার থাকা শ্রমিকেরাও অসুস্থ হতে শুরু করেন। অসুস্থ শ্রমিকদের উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ১৭ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও গাজীপুরের শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।
শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নাফিজা শারমিন বলেন, হাসপাতালে আসা বেশির ভাগ শ্রমিকের বমি বমি ভাব ও শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।
কারখানার মানবসম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা ইমরুল কায়েস সুজন বলেন, শ্রমিকেরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁদের হাসপাতালে নেওয়া হয়। এ ঘটনায় বিকেলে কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়।
গাজীপুর শিল্প পুলিশের (টঙ্গী জোন) পরিদর্শক আজাদ রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।’
কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাগাড়ে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটসহ প্রকল্পের নিজস্ব ইউনিটের কর্মীরা। তবে এ ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তাৎক্ষণিক জানাতে পারেননি সংশ্লিষ্টরা।১২ মিনিট আগে
খুলনার পূর্ব রূপসায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত বাছেদ বিকুলের ভাড়া বাসা থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিকে বিকুলের মায়ের করা মামলায় ট্যারা হেলালকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। গ্রেপ্তার ট্যারা হেলাল উপজেলার রামনগর গ্রামের...৩১ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি কর্মীর বিরুদ্ধে। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের হাড়িটানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের প্রয়াত মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির বোন মাসুমা আক্তার বলেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে দেশ মেধাশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তখন একটি জরিপে দেখা গিয়েছিল, মেধাবীরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিতেই বেশি আগ্রহী।১ ঘণ্টা আগে