বগুড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষ, নিহত ১

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আবু বক্কর সিদ্দিক (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার জাতহলিদা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গাবতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত আবু বক্কর জাতহলিদা গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, জমি নিয়ে দুই প্রতিবেশী বাবলু মিয়া ও আবু বক্করের বিরোধ ছিল। আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে স্থানীয় আতাউর রহমানের বাড়ির সামনে বাবলু ও আবু বক্করের ঝগড়া লাগে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের গাবতলী উপজেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবু বক্করকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে আবু বক্করের মৃত্যুর খবর শুনে বাবলু মিয়ার পক্ষের লোকজন আহত অবস্থায়ই হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন।
ওসি আনিছুর রহমান বলেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আবু বক্কর সিদ্দিক (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার জাতহলিদা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গাবতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
নিহত আবু বক্কর জাতহলিদা গ্রামের বাসিন্দা।
পুলিশ জানায়, জমি নিয়ে দুই প্রতিবেশী বাবলু মিয়া ও আবু বক্করের বিরোধ ছিল। আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে স্থানীয় আতাউর রহমানের বাড়ির সামনে বাবলু ও আবু বক্করের ঝগড়া লাগে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের গাবতলী উপজেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবু বক্করকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে আবু বক্করের মৃত্যুর খবর শুনে বাবলু মিয়ার পক্ষের লোকজন আহত অবস্থায়ই হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন।
ওসি আনিছুর রহমান বলেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
কক্সবাজারের মহেশখালীর মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাগাড়ে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটসহ প্রকল্পের নিজস্ব ইউনিটের কর্মীরা। তবে এ ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তাৎক্ষণিক জানাতে পারেননি সংশ্লিষ্টরা।১১ মিনিট আগে
খুলনার পূর্ব রূপসায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত বাছেদ বিকুলের ভাড়া বাসা থেকে অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করেছে পুলিশ। এদিকে বিকুলের মায়ের করা মামলায় ট্যারা হেলালকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে তাঁকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়। গ্রেপ্তার ট্যারা হেলাল উপজেলার রামনগর গ্রামের...৩১ মিনিট আগে
বরগুনার পাথরঘাটায় জামায়াতে ইসলামীর এক নেতার পা ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি কর্মীর বিরুদ্ধে। আজ সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে উপজেলার পাথরঘাটা সদর ইউনিয়নের হাড়িটানা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
ইনকিলাব মঞ্চের প্রয়াত মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির বোন মাসুমা আক্তার বলেছেন, আওয়ামী লীগের আমলে দেশ মেধাশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তখন একটি জরিপে দেখা গিয়েছিল, মেধাবীরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দিতেই বেশি আগ্রহী।১ ঘণ্টা আগে