Ajker Patrika

বগুড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষ, নিহত ১

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষ, নিহত ১

বগুড়ার গাবতলী উপজেলায় জমি নিয়ে বিরোধের জেরে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে আবু বক্কর সিদ্দিক (৫৬) নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৯ জন। আজ সোমবার (১২ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার জাতহলিদা গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। গাবতলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

নিহত আবু বক্কর জাতহলিদা গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ জানায়, জমি নিয়ে দুই প্রতিবেশী বাবলু মিয়া ও আবু বক্করের বিরোধ ছিল। আজ সন্ধ্যা ৭টার দিকে স্থানীয় আতাউর রহমানের বাড়ির সামনে বাবলু ও আবু বক্করের ঝগড়া লাগে। একপর্যায়ে উভয় পক্ষের লোকজন লাঠিসোঁটা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজনের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হয়। এ ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের গাবতলী উপজেলা হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আবু বক্করকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে আবু বক্করের মৃত্যুর খবর শুনে বাবলু মিয়ার পক্ষের লোকজন আহত অবস্থায়ই হাসপাতাল থেকে পালিয়েছেন।

ওসি আনিছুর রহমান বলেন, হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

গাবতলীজমিসংঘর্ষনিহতরাজশাহী বিভাগজেলার খবরবগুড়া জেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রযুক্তি ও অর্থনীতিতে দুর্বল পাকিস্তান কীভাবে আধুনিক যুদ্ধবিমান বানাল

অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বনশ্রীর ছাত্রীকে খুন করেন তার বাবার হোটেলের কর্মচারী: র‍্যাব

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

‘নিরাপত্তার আশ্বাসে’ গৃহবধূকে ধর্ষণ, মানিকগঞ্জ হাসপাতালে ২ আনসার আটক

‘বাংলাদেশকে নিয়ে তিনটি আশঙ্কা, ভারতে খেলার পরিস্থিতি নেই’

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের বিক্ষোভে খুব কাছ থেকে মাথায় গুলি করে ছাত্রীকে হত্যা

ইরানের বিক্ষোভে খুব কাছ থেকে মাথায় গুলি করে ছাত্রীকে হত্যা

মেট্রোরেলের কার্ড রিচার্জ করা যাবে মোবাইল অ্যাপে

মেট্রোরেলের কার্ড রিচার্জ করা যাবে মোবাইল অ্যাপে

অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বনশ্রীর ছাত্রীকে খুন করেন তার বাবার হোটেলের কর্মচারী: র‍্যাব

অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় বনশ্রীর ছাত্রীকে খুন করেন তার বাবার হোটেলের কর্মচারী: র‍্যাব

‘নিরাপত্তার আশ্বাসে’ গৃহবধূকে ধর্ষণ, মানিকগঞ্জ হাসপাতালে ২ আনসার আটক

মানিকগঞ্জ হাসপাতালে গৃহবধূকে ধর্ষণ, ২ আনসার আটক

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

চিরিরবন্দরে নদী থেকে অজ্ঞাতনামা দুই যুবকের লাশ উদ্ধার

সম্পর্কিত

মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাগাড়ে আগুন

মাতারবাড়ী তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ভাগাড়ে আগুন

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত বিকুলের ভাড়া বাসা থেকে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

খুলনায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত বিকুলের ভাড়া বাসা থেকে অস্ত্র-গুলি উদ্ধার

পাথরঘাটায় জামায়াত নেতার পা ভাঙার অভিযোগ বিএনপি কর্মীর বিরুদ্ধে

পাথরঘাটায় জামায়াত নেতার পা ভাঙার অভিযোগ বিএনপি কর্মীর বিরুদ্ধে

‘আমার ওসমানকে আমি রেখেছিলাম দেশের জন্য’—বললেন হাদির বোন

‘আমার ওসমানকে আমি রেখেছিলাম দেশের জন্য’—বললেন হাদির বোন