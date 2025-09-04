Ajker Patrika
পারলারের ওয়াশরুম থেকে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীর একটি বিউটি পারলারের ওয়াশরুম থেকে প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস (৩৫) নামের এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার নগরীর জিইসি মোড়ে নাদিয়া’স মেকওভার নামে একটি পারলার থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস রাউজান উপজেলার দেওয়ানপুর গ্রামের সমীর দে ও অঞ্জলী দে দম্পতির মেয়ে এবং বাঁশখালী উপজেলার সিকদার বাড়ির সজীব দত্তের স্ত্রী। তাঁরা নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় বসবাস করতেন। দীর্ঘদিন ধরে নাদিয়া’স মেকওভারে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি।

পুলিশ জানিয়েছে, গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওয়াশরুমে ঝুলছিল লাশটি। এ সময় তাঁর একটি ডায়েরিতে কয়েক লাইনের একটি ‘সুইসাইড নোট’ পাওয়া যায়। নোটের উল্লেখযোগ্য কিছু বাক্য হলো—‘আচ্ছা আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? দায়িত্বের সঙ্গে আর পেরে উঠছি না। এত দায়িত্ব কেন আমার? আমি শান্তি চাই জাস্ট রিলাক্স।’

বিষয়টি নিশ্চিত করে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলইমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। পারলার থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলাপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগনারীচট্টগ্রামজেলার খবরলাশ
