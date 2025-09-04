পারলারের ওয়াশরুম থেকে নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম নগরীর একটি বিউটি পারলারের ওয়াশরুম থেকে প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস (৩৫) নামের এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার নগরীর জিইসি মোড়ে নাদিয়া’স মেকওভার নামে একটি পারলার থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস রাউজান উপজেলার দেওয়ানপুর গ্রামের সমীর দে ও অঞ্জলী দে দম্পতির মেয়ে এবং বাঁশখালী উপজেলার সিকদার বাড়ির সজীব দত্তের স্ত্রী। তাঁরা নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় বসবাস করতেন। দীর্ঘদিন ধরে নাদিয়া’স মেকওভারে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি।
পুলিশ জানিয়েছে, গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওয়াশরুমে ঝুলছিল লাশটি। এ সময় তাঁর একটি ডায়েরিতে কয়েক লাইনের একটি ‘সুইসাইড নোট’ পাওয়া যায়। নোটের উল্লেখযোগ্য কিছু বাক্য হলো—‘আচ্ছা আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? দায়িত্বের সঙ্গে আর পেরে উঠছি না। এত দায়িত্ব কেন আমার? আমি শান্তি চাই জাস্ট রিলাক্স।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলইমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। পারলার থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।
চট্টগ্রাম নগরীর একটি বিউটি পারলারের ওয়াশরুম থেকে প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস (৩৫) নামের এক নারীর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার নগরীর জিইসি মোড়ে নাদিয়া’স মেকওভার নামে একটি পারলার থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস রাউজান উপজেলার দেওয়ানপুর গ্রামের সমীর দে ও অঞ্জলী দে দম্পতির মেয়ে এবং বাঁশখালী উপজেলার সিকদার বাড়ির সজীব দত্তের স্ত্রী। তাঁরা নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় বসবাস করতেন। দীর্ঘদিন ধরে নাদিয়া’স মেকওভারে ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছিলেন তিনি।
পুলিশ জানিয়েছে, গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ওয়াশরুমে ঝুলছিল লাশটি। এ সময় তাঁর একটি ডায়েরিতে কয়েক লাইনের একটি ‘সুইসাইড নোট’ পাওয়া যায়। নোটের উল্লেখযোগ্য কিছু বাক্য হলো—‘আচ্ছা আমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছি? দায়িত্বের সঙ্গে আর পেরে উঠছি না। এত দায়িত্ব কেন আমার? আমি শান্তি চাই জাস্ট রিলাক্স।’
বিষয়টি নিশ্চিত করে পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলইমান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এটি আত্মহত্যা। পারলার থেকে একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হয়েছে।
খোকসায় ক্লাস-পরীক্ষা চলাকালে স্কুলের মাঠে ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। আজ বৃহস্পতিবার উপজেলার জানিপুর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এই ঘটনা ঘটে।১১ মিনিট আগে
দেশের চলমান পরিস্থিতিতে আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে যৌথ বাহিনীর বিশেষ অভিযানে গত সাত দিনে ১৩১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে চিহ্নিত শীর্ষ সন্ত্রাসী, ডাকাত, অবৈধ অস্ত্রধারী, মাদক ব্যবসায়ী, চোরাকারবারি, অনলাইন জুয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি এবং মাদকাসক্তরা রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
সোনাগাজী মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফী (১৯) হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা (বর্তমান ফরিদগঞ্জ থানার ওসি) শাহ আলমের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের স্বজনেরা। গতকাল বুধবার ফরিদগঞ্জ থানার মোড় এলাকায় এই মানববন্ধন হয়। এর আগে ওই স্বজনেরা ফেনী থেকে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে আসেন।১ ঘণ্টা আগে
কক্সবাজারের টেকনাফের বাহারছড়ায় অস্ত্র ঠেকিয়ে পাহাড়ের পাশের কৃষিজমি থেকে দুই কৃষকসহ তিনজনকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার বাহারছড়ার চৌকিদারপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু জায়েদ মো. নাজমুন নূর।১ ঘণ্টা আগে