চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সন্ত্রাসীদের হামলায় র্যাবের উপসহকারী পরিচালক মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়া নিহতের ঘটনায় একটি মামলা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে র্যাবের এক কর্মকর্তা বাদী হয়ে সীতাকুণ্ড থানায় মামলাটি দায়ের করেন।
মামলায় ২৯ জনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি অজ্ঞাতনামা আরও ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযান চালিয়ে জাহিদ, ইউনুস ও আরিফ নামের তিনজনকে আটক করা হয়েছে।
মামলা দায়ের ও আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন সীতাকুণ্ড থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহিনুল ইসলাম। তিনি বলেন, বুধবার রাতে মামলাটি দায়েরের পর অভিযান চালিয়ে ওই তিনজনকে আটক করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁদের গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
মাহিনুল ইসলাম আরও বলেন, গত সোমবার জঙ্গল সলিমপুরে র্যাবের অভিযানের সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় এক র্যাব কর্মকর্তা নিহত হন এবং তিনজন আহত হন। হামলার পর সন্ত্রাসীরা র্যাবের তিন সদস্যকে জিম্মি করে এবং চারটি অস্ত্র লুট করে নিয়ে যায়। পরে ওই রাতেই র্যাব অভিযান চালিয়ে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার একটি কক্ষ থেকে লুট হওয়া অস্ত্রগুলো উদ্ধার করে।
এর আগে সোমবার বিকেলে র্যাব-৭-এর একটি আভিযানিক দল মেজর জালিস মাহমুদ খানের নেতৃত্বে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালায়। এ সময় মাইকে ঘোষণা দিয়ে ৪০০ থেকে ৫০০ জন দুষ্কৃতকারী র্যাব সদস্যদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। এতে র্যাবের চার সদস্য গুরুতর আহত হন।
পরে থানা-পুলিশের সহায়তায় আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে চট্টগ্রাম সিএমএইচে নেওয়া হয়। সেখানে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক নায়েব সুবেদার মো. মোতালেব হোসেন ভূঁইয়াকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপর তিন র্যাব সদস্য বর্তমানে চট্টগ্রাম সিএমএইচে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
হামলার ঘটনায় আহত অবস্থায় নুরুল আলম মনা নামের একজনকে আটক করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ডাকাতি, হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। বর্তমানে তিনি পুলিশি হেফাজতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানিয়েছেন ফৌজদারহাট পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. সোহেল রানা।
স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রতিবাদের পর নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাসুদুর রহমানের বদলি বাতিল করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। গতকাল বুধবার বিকেলে মাসুদুর রহমানের বদলি আদেশটি বাতিল করা হয়।৪ মিনিট আগে
সকাল থেকেই আইনপুর মাঠ ও আশপাশের এলাকায় বিএনপির নেতা-কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। অনেককে দলীয় পতাকা ও প্ল্যাকার্ড হাতে জনসভাস্থলে আসতে দেখা গেছে। সিলেটের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে প্রথম জনসভা শেষে মৌলভীবাজারে দ্বিতীয় জনসভায় অংশ নেবেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা।১৪ মিনিট আগে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মাগুরা জেলার ৩০১টি ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের নির্দেশনায় মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে ছোটফালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুটি সিসিটিভি...১৮ মিনিট আগে
ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, নির্বাচনে অংশ নেওয়া ২১ জন প্রার্থী তাঁদের দ্বৈত নাগরিকত্ব ত্যাগের তথ্য হলফনামায় উল্লেখ করেছেন। তবে টিআইবির কাছে এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য রয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে—অন্তত দুই প্রার্থী দ্বৈত নাগরিকত্ব থাকা সত্ত্বেও তা হলফনামায় উল্লেখ করেননি।২৫ মিনিট আগে