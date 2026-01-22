চট্টগ্রামে সুন্নিজোট প্রার্থীর গাড়িতে হামলা

প্রচারণার প্রথম দিনে চট্টগ্রাম-৯ আসনের বৃহত্তর সুন্নি জোট-সমর্থিত প্রার্থীর গাড়িতে হামলা হয়েছে। জোটের শরিক ইসলামিক ফ্রন্টের প্রার্থী মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াহেদ মুরাদের ব্যক্তিগত গাড়িতে হামলার এই অভিযোগ উঠেছে।
আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে নগরের কোতোয়ালি থানার সিরাজউদ্দৌলা রোডে এ ঘটনা ঘটে। এতে ওয়াহেদ মুরাদের ব্যবহৃত গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে যায়।
এ বিষয়ে চেয়ার প্রতীকের প্রার্থী মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াহেদ মুরাদ বলেন, ‘সুন্নি জোটের প্রার্থী হিসেবে ভোটের মাঠে আমার সম্ভাবনায় ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। প্রচারণা শুরুর প্রথম দিনে হামলার ঘটনা খুবই দুঃখজনক।’ তিনি বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা আমার গাড়ি লক্ষ্য করে অজ্ঞাতনামা স্থান থেকে ঢিল ছুড়েছে। এ সময় আমি গাড়িতে ছিলাম। হামলার ঘটনায় আমরা চরম আতঙ্কগ্রস্ত। এ বিষয়ে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বলেন, ‘হামলার বিষয়টি আমরা শুনেছি। আমরা ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছি। অন্যায় করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’
গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় প্রশাসনের অনুমতি না পেয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিসৌধের ভেতরে ঢুকে কবর জিয়ারত করতে পারলেন না গোপালগঞ্জ-৩ আসনের (টুঙ্গিপাড়া-কোটালীপাড়া) স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হাবিব। পরে সমাধিসৌধের গেটে দাঁড়িয়ে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে শেখ মুজিবের কবর জিয়ারত করেন তিনি।৫ মিনিট আগে
রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও আদাবর এলাকায় সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে মাদক, দেশীয় অস্ত্র ও নগদ অর্থসহ ছয়জন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দিবাগত গভীর রাতে পরিচালিত এ অভিযানে ১০ হাজারের বেশি ইয়াবা, গাঁজা, হেরোইন, সামুরাই ছুরি এবং মাদক বিক্রির নগদ ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়।৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলায় সৈকত থেকে এক মেয়েশিশুর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শিশুটির বয়স আনুমানিক আট বছর। তবে তার পরিচয় পাওয়া যায়নি। আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুরে টেকনাফ সদর ইউনিয়নের মহেশখালীয়াপাড়াসংলগ্ন সৈকত থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করা হয়।১২ মিনিট আগে
‘মোবাইল ফোনে আমাকে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। হুমকি পেয়ে ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে সকল প্রস্তুতি নিয়ে বাসা থেকে বের হয়েছি। নিজের নিরাপত্তা নিজেকেই করতে হবে।’১৫ মিনিট আগে