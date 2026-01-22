Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে সুন্নিজোট প্রার্থীর গাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক: চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে সুন্নিজোট প্রার্থীর গাড়িতে হামলা
গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রচারণার প্রথম দিনে চট্টগ্রাম-৯ আসনের বৃহত্তর সুন্নি জোট-সমর্থিত প্রার্থীর গাড়িতে হামলা হয়েছে। জোটের শরিক ইসলামিক ফ্রন্টের প্রার্থী মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াহেদ মুরাদের ব্যক্তিগত গাড়িতে হামলার এই অভিযোগ উঠেছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) দুপুর ১২টার দিকে নগরের কোতোয়ালি থানার সিরাজউদ্দৌলা রোডে এ ঘটনা ঘটে। এতে ওয়াহেদ মুরাদের ব্যবহৃত গাড়ির সামনের কাচ ভেঙে যায়।

এ বিষয়ে চেয়ার প্রতীকের প্রার্থী মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াহেদ মুরাদ বলেন, ‘সুন্নি জোটের প্রার্থী হিসেবে ভোটের মাঠে আমার সম্ভাবনায় ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার গাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটানো হয়েছে। প্রচারণা শুরুর প্রথম দিনে হামলার ঘটনা খুবই দুঃখজনক।’ তিনি বলেন, ‘দুর্বৃত্তরা আমার গাড়ি লক্ষ্য করে অজ্ঞাতনামা স্থান থেকে ঢিল ছুড়েছে। এ সময় আমি গাড়িতে ছিলাম। হামলার ঘটনায় আমরা চরম আতঙ্কগ্রস্ত। এ বিষয়ে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’

এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আফতাব উদ্দিন বলেন, ‘হামলার বিষয়টি আমরা শুনেছি। আমরা ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছি। অন্যায় করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামগাড়িহামলাপ্রার্থী
