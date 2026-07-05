Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে লরিচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে লরিচাপায় দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরীতে লরিচাপায় একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাসহ দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হয়েছেন। শনিবার (৪ জুলাই) দিবাগত রাত ১১টার দিকে নগরীর বন্দর থানাধীন হালিশহরের আনন্দবাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ জানায়, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের পরিচয় শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি নগরীর পাহাড়তলী এলাকার বাসিন্দা আসাদুল (৫০)। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। অপর নিহত ব্যক্তির বয়স আনুমানিক ৪৫ বছর হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত করা যায়নি। দুজনই একই মোটরসাইকেলের আরোহী ছিলেন।

বন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুর রহিম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, রাত সাড়ে ১১টার দিকে হালিশহরের আনন্দবাজার এলাকায় লরিচাপায় ঘটনাস্থলেই দুই মোটরসাইকেল আরোহী নিহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠায়। দুর্ঘটনার কারণ তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

রোববার বেলা পৌনে ১১টা পর্যন্ত অপর নিহত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত করা যায়নি বলে জানান তিনি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি লরি মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা দিলে আরোহী ব্যক্তিরা রাস্তায় পড়ে যান। এরপর পেছন থেকে আসা আরেকটি লরি তাদের চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, লরিগুলো ওভারটেক করার প্রতিযোগিতায় ছিল।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাদুর্ঘটনানিহতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরকর্মকর্তা
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