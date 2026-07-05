Ajker Patrika
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নারায়ণগঞ্জ

‘বিএনপিরে মামলা দিমু, আওয়ামী লীগরে কোলে লইয়া নাচমু’

সোনারগাঁ (নারায়ণগঞ্জ) প্রতিনিধি
‘বিএনপিরে মামলা দিমু, আওয়ামী লীগরে কোলে লইয়া নাচমু’
সোনারগাঁ উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম। ছবি: সংগৃহীত

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার শম্ভুপুরা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর আলমের একটি বক্তব্যের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিওতে তাঁকে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়ার হুমকি এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে থাকার ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করতে শোনা যায়।

ভিডিওটি প্রকাশের পর স্থানীয় বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি তদন্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে জাহাঙ্গীর আলমকে মোবাইল ফোনে এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতে শোনা যায়। এ সময় তিনি বলেন, ‘বিএনপিওয়ালারা আমারে ক্ষতি করতাছে। নির্বাচনের পর অগরে মামলা দিয়া দৌড়ামু। আর আওয়ামী লীগওয়ালাগো কোলে লইয়া নাচমু, চিন্তা কইরেন না।’

ভিডিওতে আরও দেখা যায়, তিনি একটি স্থানে বসে উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলছেন এবং তাঁর আশপাশে কয়েকজন অনুসারী অবস্থান করছেন।

কোন প্রেক্ষাপটে তিনি এমন মন্তব্য করেছেন, তা জানতে জাহাঙ্গীর আলমের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও সেটি বন্ধ পাওয়া যায়। ফলে এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

ঘটনার বিষয়ে জানতে চাইলে সোনারগাঁ উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হোসেন বলেন, এমন বক্তব্য সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং দলীয় শৃঙ্খলার পরিপন্থী। তিনি বলেন, ‘ভিডিওটি এখনো দেখিনি। তবে ভিডিওর সত্যতা নিশ্চিত হলে অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপির আহ্বায়ক অধ্যাপক মামুন মাহমুদ বলেন, ‘এ ধরনের বক্তব্য দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। তিনি বলেন, ভিডিওর সত্যতা যাচাই না করে মন্তব্য করা ঠিক হবে না। তবে তিনি যদি সত্যিই এমন কথা বলে থাকেন, তাহলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। সত্যতা নিশ্চিত হলে দলের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

নারায়ণগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগজেলার খবরসোনারগাঁআওয়ামী লীগ
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