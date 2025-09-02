বাথরুমের ভেন্টিলেটরে বিষধর সাপ, গৃহবধূর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিষধর সাপের দংশনে ফেরদৌস বেগম (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার বড়লিয়া ইউনিয়নের বেলখাইন গ্রামের শুক্কুর হাজির বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত ফেরদৌস বেগম বুধপুরা বাজারের ব্যবসায়ী মো. রাসেলের স্ত্রী। তাঁর একমাত্র ছেলে মো. রাইহান (১৬) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
গৃহবধূর ছোট ভাই মো. বেলাল হোসেন জানান, বাড়ির বাথরুমের ভেন্টিলেটরের পাশে কাজ করার সময় হাত রাখতে গেলে বিষধর সাপ দংশন করে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সামিহা রওশন বলেন, বেলা ২টার দিকে রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়। এরপর ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু এর আগেই তিনি মারা যান। পরে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
চট্টগ্রামের পটিয়ায় বিষধর সাপের দংশনে ফেরদৌস বেগম (৩৫) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলার বড়লিয়া ইউনিয়নের বেলখাইন গ্রামের শুক্কুর হাজির বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
মৃত ফেরদৌস বেগম বুধপুরা বাজারের ব্যবসায়ী মো. রাসেলের স্ত্রী। তাঁর একমাত্র ছেলে মো. রাইহান (১৬) অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী।
গৃহবধূর ছোট ভাই মো. বেলাল হোসেন জানান, বাড়ির বাথরুমের ভেন্টিলেটরের পাশে কাজ করার সময় হাত রাখতে গেলে বিষধর সাপ দংশন করে। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক সামিহা রওশন বলেন, বেলা ২টার দিকে রোগীকে হাসপাতালে আনা হয়। এরপর ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু এর আগেই তিনি মারা যান। পরে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) জানিয়েছে, সিটি করপোরেশন এলাকায় লাইসেন্স ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাজার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করতে পারবে না। নিয়ম অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯–এর ধারা ৯২ অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।১৪ মিনিট আগে
ছয় ঘণ্টা পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের আশ্বাসে রেলপথ অবরোধ তুলে নিয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।২৪ মিনিট আগে
কুমিল্লা জেনারেল হাসপাতাল ১০০ শয্যা থেকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা এবং জরুরি ভিত্তিতে সেবার মানোন্নয়নের দাবিতে মানববন্ধন করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিক কুমিল্লা। আজ মঙ্গলবার দুপুরে হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এই মানববন্ধন করা হয়। এতে স্থানীয় বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষও অংশ নেন।৩৬ মিনিট আগে
কক্সবাজারের রামুতে মোটরসাইকেলে করে পাচারের সময় ১ লাখ ৩০ হাজার ইয়াবা বড়িসহ এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। আজ মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার রাজারকুল ইউনিয়নের মধ্যম ঘোনারপাড়ায় পাঞ্জেগানা-সোনাইছড়ি সড়কে তল্লাশি চৌকি বসিয়ে এই অভিযানের সময় তাঁকে আটক করা হয়।৩৮ মিনিট আগে