Ajker Patrika

নালিতাবাড়ী ঘুরে গেল ভোটের গাড়ি, জানেন না শহরবাসী

নালিতাবাড়ী (শেরপুর) প্রতিনিধি 
উপজেলা সদরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ প্রাঙ্গণে ভোটের গাড়ির প্রচারণা দেখেন হাতে গোনা কয়েকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা
উপজেলা সদরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ প্রাঙ্গণে ভোটের গাড়ির প্রচারণা দেখেন হাতে গোনা কয়েকজন। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে গণভোটের বিষয়ে প্রচারণা চালাতে দেশব্যাপী ঘুরছে ভোটের গাড়ি। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে শেরপুরের নালিতাবাড়ীতেও ঘুরে গেছে ভোটের গাড়ি। তবে উপজেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলের লোকজন বলছে, ভোটের গাড়ি কী, কবে ও কখন এসেছে; তা জানে না তারা।

জানা গেছে, গত বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে প্রচারণার কাজে নিয়োজিত একটি ভোটের গাড়ি নালিতাবাড়ীতে আসে। এটি উপজেলা সদরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ প্রাঙ্গণে প্রায় ২৫ মিনিট অবস্থান করে ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করে চলে যায়। এ সময় চেয়ারে বসে ভিডিও চিত্র দেখেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রেজওয়ানা আফরীন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) আনিসুর রহমানসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং হাতে গোনা কয়েকজন।

অনেকেই বলছেন, যেনতেনভাবে প্রচারণা চালিয়ে চলে যাওয়ায় শহরের বেশির ভাগ অংশ ভোটের গাড়ি আসার বিষয়ে অবগত নয়। তেমনি ইউনিয়ন ও গ্রামাঞ্চলের ভোটাররাও বলছেন, ভোটের গাড়ি কবে, কেন এসেছে; তা জানেন না তাঁরা।

নালিতাবাড়ী পৌরসভার বাসিন্দা নয়ন মিয়া বলেন, ‘ভোটের গাড়ি! এ বিষয়ে আমাদের কোনো ধারণাই নেই। জীবনে এই নাম প্রথম শুনলাম। এটা আবার কেমন জিনিস?’

তরুণ ভোটার সৈয়দ রাসেল বলেন, ‘ভোটের গাড়ি কখন এল, কখন গেল, কিছুই জানি না। গাড়ি আসবে, এটা আগে জানা থাকলে অন্তত দেখতে যেতাম।’

ব্যবসায়ী শফিকুল ইসলাম বলেন, ‘শহরের মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিছুটা হলেও সচেতন। কিন্তু প্রকৃত প্রচারণা দরকার গ্রামাঞ্চলে। প্রান্তিক পর্যায়ে প্রচারণা না পৌঁছালে সরকারের এই উদ্যোগের সুফল পাওয়া যাবে না।’

জানতে চাইলে নালিতাবাড়ী উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এ কে এম মোরশেদ আলম বলেন, ‘ভোটের গাড়ি বুধবার নালিতাবাড়ীতে এসেছিল। তবে তাদের প্রচারণার বিষয়টি আমরা দেখভাল করি না। এ বিষয়ে জেলা তথ্য অধিদপ্তর ভালো বলতে পারবে।’

শেরপুর জেলা তথ্য কর্মকর্তা আবুল খায়ের বলেন, ‘ভোটের গাড়ি আমরা নিয়ন্ত্রণ করি না। এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগও নেই। তবে ভোটের গাড়ি এলে আমাদের সহযোগিতা চাইলে আমরা সহযোগিতা করি। মূলত ভোটের গাড়ির প্রচারণার বিষয়টি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় দেখাশোনা করে।’

বিষয়:

শেরপুরময়মনসিংহ বিভাগনালিতাবাড়ীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিএনপি নেতা আলমগীরকে গুলি করে হত্যায় অস্ত্রটি তাঁর জামাতাই দিয়েছিলেন, ত্রিদিবের জবানবন্দি

ইরানে যাচ্ছে রাশিয়ার কার্গো বিমান—ব্রিটিশ এমপির দাবি ঘিরে জল্পনা

আইসিটির শ্বেতপত্র: একই ধরনের প্রকল্প বারবার, বিপুল লুট

ওয়াশিংটন সফরে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, যা আলোচনা হলো মার্কিনদের সঙ্গে

ইরানের এবারের বিক্ষোভ কেন অতীতের চেয়ে আলাদা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে ইরানিদের বিক্ষোভ, ছড়িয়ে পড়েছে দেশজুড়ে

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

জেএফ-১৭ যুদ্ধবিমানে ভর করে আইএমএফের ঋণ থেকে মুক্তি চায় পাকিস্তান

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

অজুর ভিন্ন রকম ৩ উপকারিতা

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

দূর যাত্রায় বিমানে কোন সিট নেবেন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

সম্পর্কিত

নালিতাবাড়ী ঘুরে গেল ভোটের গাড়ি, জানেন না শহরবাসী

নালিতাবাড়ী ঘুরে গেল ভোটের গাড়ি, জানেন না শহরবাসী

ঘন কুয়াশায় এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, সুপারভাইজার নিহত

ঘন কুয়াশায় এক্সপ্রেসওয়েতে থেমে থাকা ট্রাকের পেছনে বাসের ধাক্কা, সুপারভাইজার নিহত

পঞ্চগড়ে ৬.৯ ডিগ্রি তাপমাত্রা, তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন

পঞ্চগড়ে ৬.৯ ডিগ্রি তাপমাত্রা, তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন

বাউফলে ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত

বাউফলে ট্রাকচাপায় অটোরিকশাচালক নিহত