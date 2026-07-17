চট্টগ্রামে গ্যারেজে ঢুকে নিরাপত্তাকর্মীকে পিটিয়ে হত্যা: গ্রেপ্তার ৭

চট্টগ্রাম নগরের ডবলমুরিং থানাধীন মনসুরাবাদ এলাকায় অটোরিকশা গ্যারেজে ব্যাটারি চুরি ইস্যুতে ষাটোর্ধ্ব নিরাপত্তাকর্মী আবু সিদ্দিককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত বুধবার দিবাগত রাত আনুমানিক ১০টার দিকে হত্যাকাণ্ডের পর আজ শুক্রবার নগরের বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
গ্রেপ্তাররা হলেন— শেখ আহমেদ রুবেল (৩৫), সাইফুল ইসলাম (২৭), মনিরুজ্জামান মামুন (২৮), জামাল উদ্দিন মিজান (৪৫), গোলাম রব্বানী (৫৫আবুল বাশার (৩৯) ও পেয়ার আহাম্মদ (৫৫)।
ডবলমুরিং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীনূর আলম জানান, কয়েকদিন আগে ওই গ্যারেজ থেকে ব্যাটারি চুরির ঘটনা ঘটে। চুরি যাওয়া ব্যাটারি ফেরত দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের চাপ দিচ্ছিলেন সিদ্দিক। এর জেরেই বুধবার রাতে দুর্বৃত্তরা তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করে লাশ গ্যারেজে ফেলে রেখে যায় বলে ধারণা করছে পুলিশ।
ডবলমুরিং থানায় দায়ের করা মামলায় বলা হয়, আসামিরা সংঘবদ্ধভাবে গ্যারেজে ঢুকে আবু সিদ্দিককে কিল-ঘুষি ও এলোপাতাড়ি মারধর করে। পরে গ্যারেজে থাকা রিকশার চাকার লোহার রিং দিয়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়। হামলার একপর্যায়ে ঘটনাস্থলেই আবু সিদ্দিকের মৃত্যু হয়।
মামলা দায়েরের পর ডবলমুরিং মডেল থানা পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে মাত্র চার ঘণ্টার মধ্যে এজাহারভুক্ত সাত আসামিকে গ্রেপ্তার করে বলে জানান ওসি।
পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার আসামিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে। এ ঘটনায় দায়ের করা মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।
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