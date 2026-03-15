Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেল-কাভার্ড ভ্যান সংঘর্ষে যুবক নিহত

ফটিকছড়ি (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে মোটরসাইকেল ও কাভার্ড ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে সিরাজুল ইসলাম (২০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আরও একজন আহত হয়েছেন। নিহত সিরাজুল ইসলাম খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার গচ্ছাবিল গ্রামের বাসিন্দা।

শনিবার (১৪ মার্চ) রাতে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের নয়াবাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি ওষুধ কোম্পানির কাভার্ড ভ্যান মানিকছড়ি থেকে ফটিকছড়ির দিকে আসছিল। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে কাভার্ড ভ্যানটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে মোটরসাইকেলে থাকা দুজন গুরুতর আহত হন।

পরে স্থানীয় বাসিন্দারা আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক সিরাজুল ইসলামকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপরজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ফটিকছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা কর্মকর্তা আনিসুল হক বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় আহত দুই যুবককে হাসপাতালে আনা হয়েছিল। তবে হাসপাতালে আনার আগেই সিরাজুল ইসলামের মৃত্যু হয়েছে।

