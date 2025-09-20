১০ বছর পর আবার চাকসুর অনার বোর্ডে মান্নার নাম

চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) অনার বোর্ডে নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক ও চাকসুর সাবেক সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মাহমুদুর রহমান মান্নার নাম ১০ বছর কালো কালিতে ঢাকা ছিল। সেই কালি মুছে আবার অনার বোর্ডে মান্নার নাম লিখেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ১০ বছর আগে ২০১৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ৩০-৪০ জন নেতা-কর্মী চাকসু ভবনের তৃতীয় তলায় থাকা অনার বোর্ড থেকে মান্নার নাম কালো কালি দিয়ে মুছে দেন। একই দিনে চাকসুর সংগ্রহশালায় টাঙানো তাঁর ছবিও খুলে ফেলা হয় এবং তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ‘অবাঞ্ছিত’ ঘোষণা করা হয়। ১০ বছরের বেশি সময় ঢাকা ছিল সাবেক এই জিএসের নাম।
২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের পর গত ১৪ মে বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম সমাবর্তনে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক এই আলোচিত ছাত্রনেতা। তবুও কালো কালি মোছা হয়নি অনার বোর্ড থেকে। এরই মধ্যে চাকসু নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হওয়ার পর আলোচনায় উঠে আসে বিষয়টি।
সম্প্রতি বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর হলে নামটি পুনর্লিখন করে অনার বোর্ডে দৃশ্যমান করে।
অনার বোর্ডে নিজের নাম পুনরায় লেখার সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মাহমুদুর রহমান মান্না সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমি খুবই খুশি হয়েছি। বিগত প্রশাসনের পরোক্ষ মদদে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ আমার নামটি মুছে দিয়েছিল। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক বিষয়কে তারা মুছে ফেলতে চেয়েছিল। সেটা তারা পারেনি, আজকে সত্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’
চাকসু কেন্দ্রের পরিচালক ও নির্বাচন কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. জাহিদুর রহমান বলেন, ‘সম্প্রতি বিষয়টি আমরা অবগত হওয়ার পরপরই নামটি পুনরায় লিখে দিয়েছি।’
উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে চাকসু নির্বাচনে জাসদ ছাত্রলীগের প্রার্থী হয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন মাহমুদুর রহমান মান্না। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সেখানকার ছাত্ররাজনীতিতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৭৯ সালে জাসদ ছাত্রলীগ এবং ১৯৮০ সালে বাসদ ছাত্রলীগ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দুবারের জন্য ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হয়ে বিরল রেকর্ড গড়েন তিনি। ডাকসুর ইতিহাসে একমাত্র দুবারের ভিপিও তিনি।
