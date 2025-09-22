রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৬ দিন কর্ণফুলী টানেলে যান চলাচল সীমিত থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কর্ণফুলী টানেলের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণকাজের কারণে ২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত টানেলে ট্রাফিক ডাইভারসন কার্যকর থাকবে।
আজ সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের উপপরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. মাসুদ রানা শিকদার স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রয়োজন অনুযায়ী ‘পতেঙ্গা থেকে আনোয়ারা’ অথবা ‘আনোয়ারা থেকে পতেঙ্গা’ টিউবে ট্রাফিক ডাইভারসনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিতভাবে যান চলাচল অব্যাহত রাখা হবে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, টানেল রক্ষণাবেক্ষণকাজের সময় যানজটের কারণে যাত্রীদের সর্বনিম্ন ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।
নিরাপদ ও কার্যকর রুটিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য টানেল ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা কামনা করেছে কর্তৃপক্ষ।
