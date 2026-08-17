রাতভর বৃষ্টিতে রেললাইনে পানি, চার ঘণ্টা আটকা চবির শাটল ট্রেন

রাতভর বৃষ্টিতে রেললাইনে পানি ওঠায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শাটল ট্রেন আজ সোমবার সকালে প্রায় চার ঘণ্টা আটকে ছিল ষোলশহর রেলস্টেশনে। পরে পানি কিছুটা কমলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। এতে শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েন।
দুপুর ১২টায় বিষয়টি নিশ্চিত করেন ষোলশহর রেলস্টেশনের স্টেশনমাস্টার মো. মাঈন উদ্দিন।
জানা যায়, চট্টগ্রাম বটতলা রেলস্টেশন থেকে সকাল ৭টা ১৫ মিনিট ও ৭টা ৪০ মিনিটে ছেড়ে আসা দুটি ট্রেন ষোলশহর রেলস্টেশনে আটকে পড়ে।
পরে রেললাইনের পানি কিছুটা কমলে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়। দুপুর ১২টা ৩৫ মিনিটে ট্রেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশে ছেড়ে যায় বলে জানিয়েছেন ষোলশহর স্টেশন ইনচার্জ আরিফুল ইসলাম।
এদিকে, ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলেও বিভিন্ন ক্লাস ও পরীক্ষা চালু থাকায় শিক্ষার্থীরা ভোগান্তিতে পড়েন।
ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশের পাশাপাশি বিকল্প বাস চালুর ব্যবস্থা না থাকায় হতাশার কথাও জানিয়েছেন তাঁরা।
এ বিষয়ে চাকসুর যোগাযোগ ও আবাসনবিষয়ক সম্পাদক ওবায়দুল সালমান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে লেখেন, ‘শাটল অফ থাকলে অটোমেটিক ক্লাস-পরীক্ষা অফ রাখতে হবে। একমাত্র যাতায়াতের মাধ্যম শাটল হওয়ায় তা অফ থাকলে রাস্তার অ্যাডজাস্টিং লোকাল পরিবহনে সব শিক্ষার্থীর ক্যাম্পাসে আসা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।’
ওবায়দুল সালমান বলেন, ‘কিছু শিক্ষার্থী অনেক কষ্টে আসলেও বাকিরা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আসতে পারেন না। বেশি পড়াশোনা করাতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর অংশকে বঞ্চিত করার অধিকার প্রশাসনের নেই।’
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