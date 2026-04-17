‘মুরগি চোর’ বলা নিয়ে সালিস, প্রতিপক্ষের হামলায় প্রাণ গেল বৃদ্ধের

চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে ‘মুরগি চোর’ বলাকে কেন্দ্র বিরোধের জেরে বসা সালিশি বৈঠকে প্রতিপক্ষের হামলায় এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন গ্রামের সর্দারসহ একই পরিবারের আরও তিনজন। আজ শুক্রবার বিকেলে উপজেলার খৈয়াছরা ইউনিয়নের মধ্যম আমবাড়িয়া গ্রামে নুর বক্সের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শফিউল আলম (৬৫) ওই বাড়ির নুর বক্সের ছেলে। আহতেরা হলেন—নিহতের ভাতিজা ফকির আহম্মদ (৪০), নিহতের বড় ভাই নুর আলম (৬০), নিহতের ছেলে সিফাত (২৫) এবং গ্রামের সর্দার মো. আজিম উদ্দিন (৫৫)।
নিহতের বড় ভাই নুর আলম জানান, দুদিন আগের একটি বিরোধ মীমাংসার জন্য শুক্রবার দুপুরে সালিশি বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠক চলাকালে প্রতিপক্ষের লোকজন হঠাৎ করে তাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতে গিয়ে কিল-ঘুষিতে গুরুতর আহত হন শফিউল। পরে দ্রুত তাঁকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মাহমুদা আক্তার বলেন, ‘দুপুরে এক বৃদ্ধকে হাসপাতালে আনা হয়। তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন ছিল। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছে।’
মিরসরাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদা ইয়াসমিন বলেন, ‘মুরগি চোর বলাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয়। সেই বিরোধের জের ধরে সালিশি বৈঠকের সময় এই ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।’
এ ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো অভিযোগ হয়নি বলে জানা গেছে।
