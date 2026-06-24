চাঁপাইনবাবগঞ্জ নিউ মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড, ছয়টি ইউনিটের দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের নিউ মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডে চারটি দোকান পুড়ে গেছে। এতে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকরা।
বুধবার (২৪ জুন) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে জেলা শহরের নিউ মার্কেটে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
ফায়ার সার্ভিসের প্রাথমিক ধারণা, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে।
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, সকালে মার্কেট খোলার আগেই নিউ মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত রাজশাহী স্টোরে আগুন দেখতে পান স্থানীয়রা। পরে আগুন দ্রুত পাশের ফ্যাশন গার্মেন্টস ও রাইসা ফ্যাশনসহ কয়েকটি দোকানে ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে সদর উপজেলার তিনটি, শিবগঞ্জের দুটি এবং নাচোলের একটি ইউনিটসহ মোট ছয়টি ফায়ার সার্ভিস ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ শুরু করে। দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
অগ্নিকাণ্ডে চারটি দোকানের আসবাবপত্র ও বিপুল পরিমাণ পোশাক সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এছাড়া ধোঁয়ার কারণে আরও কয়েকটি দোকানের আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স রাজশাহীর সহকারী পরিচালক মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ‘তদন্তের পর অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। প্রাথমিকভাবে চারটি দোকানের মালামাল সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। এছাড়া কয়েকটি দোকানের আংশিক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।’
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