ভুয়া আইডি খুলে পোস্ট, বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে পাহাড়ি যুবকের নাম-ছবি ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া আইডি খুলে দেওয়া পোস্ট নিয়ে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। আজ মঙ্গলবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (সিএমপি) নিজেদের ফেসবুক পেজে এ-সংক্রান্ত একটি ‘জরুরি বার্তা’ দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে।

পুলিশ বলেছে, অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি ভুয়া আইডি খুলে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতমূলক পোস্ট করেছে। যে যুবকের ছবি ও নাম ব্যবহার করা হয়েছে তিনি ওই ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবে সম্পৃক্ত নয়। ঘটনাটির প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন ও দোষীদের শনাক্ত করতে ইতিমধ্যে মেটা (ফেসবুক) কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে তথ্য চাওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সুশান্ত চাকমা (ইংরেজিতে) নামে ফেসবুক আইডি থেকে ধর্মীয় অবমাননাকর ও অশালীন মন্তব্য পোস্ট করা হয়। এ ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।

বিষয়টি নজরে আসলে, সত্যতা যাচাই ও সম্ভাব্য অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর লক্ষ্যে নগর পুলিশের কাউন্টার টেররিজম (সিটি) ইউনিট দ্রুত অনুসন্ধানে নামে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ‘সুশান্ত চাকমা’ নামে ওই আইডি প্রকৃতপক্ষে একটি ফেক (ভুয়া) আইডি। যা ব্যবহার করে অজ্ঞাত কোনো ব্যক্তি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতমূলক পোস্ট করেছে।

ভুয়া আইডিতে যাঁর ছবি ও নাম ব্যবহার করা হয়েছে ওই ব্যক্তি বিষয়টি জানার পর ৫ অক্টোবর নিজেই নগরীর পাঁচলাইশ থানায় একটি জিডি (সাধারণ ডায়েরি) করেছেন।

পুলিশ জানায়, তাঁরা সুশান্ত চাকমা ও তাঁর পরিবারের মোবাইল ফোন পর্যালোচনা করে নিশ্চিত হয়েছেন—তিনি উক্ত ভুয়া আইডির সঙ্গে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত না। বরং তাঁর নাম ও পরিচয় ব্যবহার করে অন্য কেউ বিভ্রান্তিকর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে।

বর্তমানে ওই ভুয়া ফেসবুক আইডি ডিঅ্যাক্টিভ অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু এরপরও আবার একই ব্যক্তির নাম ও ছবি ব্যবহার করে অন্য আরেকটি ফেক (ভুয়া) আইডি খুলে ধর্মীয় উসকানিমূলক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী পোস্ট দেওয়া হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে এসব উদ্দেশ্যমূলক পোস্ট দেখে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে সিএমপি।

