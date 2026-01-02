চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিযুদ্ধ শুরু, ‘এ’ ইউনিটের পরীক্ষা আজ

চবি প্রতিনিধি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিজ্ঞান অনুষদভুক্ত ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে এবারের ভর্তিযুদ্ধ।
‘এ’ ইউনিটের অধীন রয়েছে চারটি অনুষদ। এগুলো হলো বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ অনুষদ। চার অনুষদে সাধারণ আসন ১ হাজার ৯৩টি। এই ইউনিটে আবেদন করেছেন ৮৭ হাজার ৬৯৬ পরীক্ষার্থী, সেই হিসাবে আসনপ্রতি ৮০ জন ভর্তি-ইচ্ছুক অংশগ্রহণ করবেন।
ওয়েবসাইটে ভর্তি পরীক্ষার আসনবিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে। প্রবেশপত্রের কিউআর কোড স্ক্যান করেও নিজের আসন দেখতে পারবেন ভর্তি-ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা।
ভর্তিবিষয়ক ওয়েবসাইটে এ-সংক্রান্ত বার্তায় বলা হয়েছে, ‘এ’ ইউনিট ভর্তি পরীক্ষার আসনবিন্যাস প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়েবসাইটে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী অঞ্চলের আলাদা কেন্দ্রের তথ্য জানা যাবে। সিটপ্ল্যান দেখতে প্রবেশপত্রের কিউআর কোডও স্ক্যান করতে বলা হয়েছে। ‘এ’ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ২৫ এবং পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীববিদ্যা প্রতিটি ২৫ নম্বর করে (শিক্ষার্থীদের যেকোনো তিনটি বিষয়ে উত্তর দিতে হবে) থাকবে।
এবারের ভর্তি পরীক্ষায় ‘এ’ ইউনিটে আবেদনের ন্যূনতম যোগ্যতা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (চতুর্থ বিষয়সহ) মিলিয়ে জিপিএ-৮ নির্ধারণ করা হয়। গত বছর ছিল ৮ দশমিক ৫। এই ইউনিটে আবেদন করতে আলাদাভাবে মাধ্যমিকে ন্যূনতম জিপিএ-৪ ও উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ-৩ নির্ধারণ করা হয়। গত বছর ছিল দুটিতে ন্যূনতম জিপিএ-৩ দশমিক ৫ করে।
এ বছর চারটি ইউনিট ও তিনটি উপ-ইউনিট মিলিয়ে ৩ হাজার ৫৯৭টি সাধারণ আসনের বিপরীতে পরীক্ষা হচ্ছে। এর বাইরে ৫৬৮ আসন কোটা হিসেবে বরাদ্দ রয়েছে। এবার শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের জন্য পোষ্য কোটা থাকছে না। এ বছর ভর্তি পরীক্ষার ফলের সঙ্গে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের জিপিএ যুক্ত হবে না। আগের তুলনায় ভর্তিতে কমানো হয়েছে প্রায় ২০ শতাংশ আসনসংখ্যা। এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে আবেদন করেছেন ২ লাখ ৩৩ হাজার ৩৩৫ শিক্ষার্থী। চবিতে ভর্তি হতে আসনপ্রতি লড়ছেন ৫৬ জন ভর্তি-ইচ্ছুক।
৩ জানুয়ারি ‘ডি’ ইউনিট, ৯ জানুয়ারি ‘সি’ ইউনিট ও ১০ জানুয়ারি ‘বি’ ইউনিটের পরীক্ষা হবে। অন্যদিকে ৫ জানুয়ারি ডি-১, ৭ জানুয়ারি বি-১ ও ৮ জানুয়ারি বি-২ উপ-ইউনিটের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
