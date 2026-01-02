Ajker Patrika

বান্দরবানে যেসব ভোটকেন্দ্রে ব্যবহার করা হবে হেলিকপ্টার

বান্দরবান প্রতিনিধি
আপডেট : ০২ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৫৩
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

বান্দরবানের ৭ উপজেলার মধ্যে ৪টির ৫ ইউনিয়নের দুর্গম এলাকার ১১টি ভোটকেন্দ্রকে হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্র ঘোষণা করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে ভোটের সরঞ্জাম আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হবে হেলিকপ্টার।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, রোয়াংছড়ি উপজেলার রোয়াংছড়ি সদরের রনিন পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রুমা উপজেলার রেমাক্রী প্রাংশা ইউনিয়নের পাকনিয়ার পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিংলক পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, থানচি উপজেলার রেমাক্রী ইউনিয়নের রদলিয়ান পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেমাক্রী বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড় মদক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ছোট মদক বাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

একই উপজেলার তিন্দু ইউনিয়নের তিন্দু গ্রুপিং পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, চাইথোয়াইহ্লা কার্বারি পাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জিন্না পাড়া বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আলীকদম উপজেলার কুরুপপাতা ইউনিয়নের কমচঙ ইয়ুংছা মাওরুম পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামরুল আলম বলেন, জেলার দুর্গম এলাকার ১১টি ভোটকেন্দ্রকে হেলিসর্টি ভোটকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এগুলোতে ভোটের সরঞ্জাম হেলিকপ্টারযোগে আনা-নেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ৭টি উপজেলা, ২টি পৌরসভা ও ৩৪টি ইউনিয়ন নিয়ে বান্দরবান ৩০০ নম্বর আসনে বাঙালিসহ ১২টি সম্প্রদায়ের বসবাস। জেলায় পুরুষ ভোটার ১ লাখ ৬১ হাজার ৭৭৫ এবং মহিলা ভোটার ১ লাখ ৫৩ হাজার ৬৬৭ জন। মোট ভোটার ৩ লাখ ১৫ হাজার ৪৪২ জন। মোট ভোটকেন্দ্র ১৮৬টি।

বিষয়:

বান্দরবানচট্টগ্রাম বিভাগহেলিকপ্টারভোট
Google News Icon

