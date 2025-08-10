পেকুয়ায় ঘরে ঢুকে গৃহকর্তাকে কুপিয়ে হত্যা

চকরিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি
কক্সবাজারের পেকুয়া উপজেলায় এক ব্যক্তিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে উপজেলার শিলখালী ইউনিয়নের জারুলবনিয়ার সেগুনবাগিচা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। হত্যায় জড়িত সন্দেহে দুজনকে আটক করা হয়েছে।
নিহত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন (৪৫)। তিনি উপজেলার মাঝেরঘোনা এলাকার নুর আহমদের ছেলে। তিনি পরিবার নিয়ে সেগুনবাগিচা গ্রামের পাহাড়ে বসবাস করতেন।
হত্যার ঘটনায় আটক ব্যক্তিরা হলেন শিলখালী ইউনিয়নের জারুলবনিয়ার সাপেরগাড়া গ্রামের জকিরুল ইসলাম (৫৪) ও মনছুর আলম (৪৫)।
পুলিশ ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গতকাল দিবাগত রাত দেড়টার দিকে জসিম উদ্দিনকে ঘরে ঢুকে কোপানো হয়েছে। জসিমকে কোপানোর সময় তাঁর স্ত্রী সেলিনা আক্তার দৌড়ে পালিয়ে পাশের একটি বাড়িতে ঢুকে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁর জ্ঞান ফেরার পর স্বামীকে কোপানোর বিষয়টি প্রতিবেশীদের জানান। পরে ঘরে গিয়ে মেঝেতে রক্তাক্ত লাশ দেখতে পান প্রতিবেশীরা।
নিহত জসিমের স্ত্রী সেলিনা আকতার জানান, রাত দেড়টার দিকে হঠাৎ ঘরের বাহিরে মোরগের ডাক শুনতে পান তাঁর স্বামী। মোরগ চুরির আশঙ্কা করে বাহিরে যান জসিম। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকে ৫-৮ জন লোক তাঁর স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা করে। মোরগ হত্যাকারীরাই এনেছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে।
সেলিনা আকতার আরও জানান, তাঁর ছেলে মালয়েশিয়াপ্রবাসী। স্থানীয় এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর ছেলের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি ওই তরুণী উধাও হয়ে যায়। এ ঘটনার পর তরুণীর পরিবার তাঁদের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। এর জেরে তাঁর স্বামীকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন সেলিনা আক্তার।
এ ব্যাপারে পেকুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিরাজুল মোস্তফা বলেন, এ হত্যাকাণ্ডের পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে তদন্ত চলছে। লাশটি উদ্ধার করে কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।
