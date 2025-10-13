Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চাকসু নির্বাচনের দুই দিন আগে আজীবন বহিষ্কার হলেন ছাত্রদল নেতা

চবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ০১
বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা মামুন উর রশীদ মামুন। ছবি: সংগৃহীত
বহিষ্কৃত ছাত্রদল নেতা মামুন উর রশীদ মামুন। ছবি: সংগৃহীত

সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গ ও দায়িত্বে অবহেলার অভিযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি মামুন উর রশীদ মামুনকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনের ঠিক দুই দিন আগে এ সিদ্ধান্ত এল।

গতকাল রোববার রাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক, সাংগঠনিক শৃঙ্খলাভঙ্গ ও দায়িত্বে অবহেলার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সিনিয়র সহসভাপতি মোহাম্মদ মামুন উর রশীদ মামুনকে সাংগঠনিক পদ থেকে আজীবনের জন্য বহিষ্কার করা হলো।

ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সব পর্যায়ের নেতা-কর্মীদের তাঁর সঙ্গে কোনোরূপ সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার জন্য নির্দেশনাও দেওয়া হয়।

ছাত্রদলের একটি সূত্র জানিয়েছে, আসন্ন চাকসু নির্বাচনে দলীয় প্যানেলে মামুনের অনুসারী বেশ কিছু নেতা পদ না পাওয়ায় স্বতন্ত্র কিছু পদে সমর্থন দিয়েছেন মামুন। নিজের ‘দায়বদ্ধতা’ থেকে কিছু কর্মীর পাশে দাঁড়িয়েছেন মামুন। এ জন্যই তাঁকে বহিষ্কার করা হলো বলে দাবি সূত্রটির।

এ বিষয়ে জানতে মামুনুর রশীদ মামুনকে ফোনকল করা হলে তিনি সাড়া দেননি।

এর আগে ২০২৩ সালের (১১ আগস্ট) ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রাশেদ ইকবাল খান এবং সাধারণ সম্পাদক সাইফ মাহমুদ জুয়েল স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে চবি শাখার পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়। এতে মোহাম্মদ আলাউদ্দিন মহসিন সভাপতি ও আব্দুল্লাহ আল নোমানকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। এ ছাড়া সিনিয়র সহসভাপতি হিসেবে মামুনুর রশীদ মামুন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. ইয়াসিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে মো. সাজ্জাদ হোসেন হৃদয়ের নাম ঘোষণা করা হয়।

দুই বছরের জন্য কমিটির অনুমোদন দেয় ছাত্রদল। এরই মধ্যে দুই মাস আগে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও পূর্ণাঙ্গ হয়নি কমিটি।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাছাত্রদলচট্টগ্রাম বিভাগবহিষ্কারচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়চাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

চট্টগ্রাম বন্দর: বিদেশিদের কাছে লিজে যাচ্ছে তিন টার্মিনাল

চট্টগ্রাম বন্দর: বিদেশিদের কাছে লিজে যাচ্ছে তিন টার্মিনাল

জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব রেকর্ড প্রকাশ করা হবে—অব্যাহতির পর এনসিপি নেতার হুমকি

জুলাইয়ের গাদ্দারদের সব রেকর্ড প্রকাশ করা হবে—অব্যাহতির পর এনসিপি নেতার হুমকি

চীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে: জে ডি ভ্যান্স

চীনের লাগাম টানতে কীভাবে এগোতে হবে, আমাদের জানা আছে: জে ডি ভ্যান্স

সম্পর্কিত

শরীয়তপুর জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক উদ্বোধন

শরীয়তপুর জেলা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংক উদ্বোধন

ময়মনসিংহে ধর্মঘট প্রত্যাহার: সকাল থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক

ময়মনসিংহে ধর্মঘট প্রত্যাহার: সকাল থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক

শিক্ষা ভবনের সামনে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের অবস্থান, যান চলাচল বন্ধ

শিক্ষা ভবনের সামনে সাত কলেজের শিক্ষার্থীদের অবস্থান, যান চলাচল বন্ধ

টেকনাফে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ২৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, আশ্রয়দাতা যুবক গ্রেপ্তার

টেকনাফে ক্যাম্পের বাইরে অবৈধভাবে বসবাসরত ২৮ রোহিঙ্গা উদ্ধার, আশ্রয়দাতা যুবক গ্রেপ্তার