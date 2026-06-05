ফটিকছড়িতে শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সভা, কয়েকজনকে আটক

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের উপজেলা শাখার প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মাইজভান্ডার দরবার শরিফ-সংলগ্ন একটি বিশ্রামাগারে এ সভা হয়। সভার ছবি ও ভিডিও সন্ধ্যার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
স্থানীয় সূত্র জানায়, বিশ্রামাগারটি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মঞ্জুর আলমের অর্থায়নে মাইজভান্ডারি ভক্তদের জন্য নির্মিত ও পরিচালিত। সেখানে ফটিকছড়ি উপজেলা ছাত্রলীগের ব্যানারে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিটের শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নেন।
দীর্ঘ সময় ধরে চলা কর্মসূচির ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাতে অভিযান চালায়।
ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান জানান, বিষয়টি জানার পরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে আটক করেছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।
এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ফটিকছড়ি উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব ইঞ্জিনিয়ার বেলাল উদ্দিন মুন্না বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আমরা নিষিদ্ধ সংগঠন না হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে সভা-সমাবেশ করতে পারিনি। অথচ বর্তমানে নিষিদ্ধঘোষিত একটি সংগঠন প্রকাশ্যে সভা করছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর পদক্ষেপও চোখে পড়ছে না। আমরা ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম প্রতিহত করা হবে।’
বরিশালের আগৈলঝাড়ায় মারামারির একটি মামলায় উপজেলা আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।৮ মিনিট আগে
শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যাকাণ্ডের পূর্ণাঙ্গ তদন্ত, পলাতক খুনিদের দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনা এবং দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ইনকিলাব মঞ্চ। একই সঙ্গে আগামী সাত দিনের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশের দাবি জানিয়েছে২৬ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার খারুয়া বাজারে জমির বিরোধকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও লুটপাটের দ্বিতীয় দিনেও উত্তেজনা বিরাজ করছে। প্রশাসনের জারি করা ১৪৪ ধারা বহাল রয়েছে। ঘটনায় দুটি মামলা হওয়ার পর পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।৩০ মিনিট আগে
টাঙ্গাইলের গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলার দুই গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত হওয়ার ঘটনায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। সংঘর্ষে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।৩৮ মিনিট আগে