Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

ফটিকছড়িতে শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সভা, কয়েকজনকে আটক

ফটিকছড়ি প্রতিনিধি
ফটিকছড়িতে শতাধিক নেতা-কর্মী নিয়ে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সভা, কয়েকজনকে আটক
ফটিকছড়িতে মাইজভান্ডার দরবার শরিফসংলগ্ন স্থানে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের উপজেলা শাখার প্রকাশ্য সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে মাইজভান্ডার দরবার শরিফ-সংলগ্ন একটি বিশ্রামাগারে এ সভা হয়। সভার ছবি ও ভিডিও সন্ধ্যার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বিশ্রামাগারটি চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মঞ্জুর আলমের অর্থায়নে মাইজভান্ডারি ভক্তদের জন্য নির্মিত ও পরিচালিত। সেখানে ফটিকছড়ি উপজেলা ছাত্রলীগের ব্যানারে মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সভায় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিটের শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নেন।

দীর্ঘ সময় ধরে চলা কর্মসূচির ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়। বিষয়টি জানাজানি হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাতে অভিযান চালায়।

ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল আলম খান জানান, বিষয়টি জানার পরই পুলিশ অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে আটক করেছে। অন্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা এখন সময়ের দাবি: অলি আহমদছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করা এখন সময়ের দাবি: অলি আহমদ

এ ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। ফটিকছড়ি উপজেলা ছাত্রদলের সদস্যসচিব ইঞ্জিনিয়ার বেলাল উদ্দিন মুন্না বলেন, ‘আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আমরা নিষিদ্ধ সংগঠন না হওয়া সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে সভা-সমাবেশ করতে পারিনি। অথচ বর্তমানে নিষিদ্ধঘোষিত একটি সংগঠন প্রকাশ্যে সভা করছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর পদক্ষেপও চোখে পড়ছে না। আমরা ছাত্রলীগের কর্মকাণ্ড নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম প্রতিহত করা হবে।’

বিষয়:

ফটিকছড়িপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগছাত্রলীগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত