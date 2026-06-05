Ajker Patrika
বান্দরবান

বান্দরবানে বালাঘাটা বাজারে আগুনে পুড়ে ছাই ৯ বসতঘর

বান্দরবান প্রতিনিধি
বান্দরবানে বালাঘাটা বাজারে আগুনে পুড়ে ছাই ৯ বসতঘর
বান্দরবান শহরের বালাঘাটায় আগুনে পুড়ে যাওয়া বসতঘর। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবান পৌরসভার বালাঘাটা বাজার এলাকায় আগুনে নয়টি বসতঘর সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে। এ সময় আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আরও তিনটি ঘর। আজ শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে বান্দরবান পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বালাঘাটা মার্কাস গলিতে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, সকালে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট সার্কিট থেকে স্থানীয় তপন মল্লিকের ঘরে আগুনের সূত্রপাত হয়। পরে আগুন আশপাশে ছড়িয়ে পড়ে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ততক্ষণে ৯টি বসতঘর সম্পূর্ণ এবং ৩টি ঘর আংশিক পুড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো প্রয়োজনীয় কোনো মালামাল ও আসবাবপত্র বের করার সুযোগ পাননি।

আগুনে পুড়ে যাওয়া ঘরের মালিক তপন মল্লিক বলেন, “আগুনে বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, কোন কিছু রক্ষা করতে পারিনি।”

বান্দরবান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সিনিয়র স্টেশন কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন জানান, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হচ্ছে।

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বিষয়:

বান্দরবানআগুনজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
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