মিয়ানমারে পাচারকালে ৯৬০ বস্তা সার জব্দ, আটক ৩

চট্টগ্রামের মিরসরাই থেকে মিয়ানমারে পাচারের প্রস্তুতিকালে ৯৬০ বস্তা ইউরিয়া সার জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ সময় পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে তিনজনকে আটক করা হয়েছে। জব্দ করা সারের আনুমানিক মূল্য ৩৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা।
আজ শুক্রবার দুপুরে কোস্ট গার্ড সদর দপ্তরের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানান।
এর আগে গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার ইছাখালী ঘাটসংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব সার জব্দ করা হয়। কোস্ট গার্ড পূর্ব জোনের ভাটিয়ারি স্টেশনের সদস্যরা এই অভিযান চালান।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চারটি ট্রাক থেকে ইউরিয়া সারগুলো একটি ফিশিং বোটে করে মিয়ানমারে পাচারের জন্য স্থানান্তর করা হচ্ছিল। এ সময় কোস্ট গার্ডের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে ৯৬০ বস্তা সার, চারটি ট্রাক ও একটি ফিশিং বোট জব্দ করেন। জব্দ করা সারের পরিমাণ ৪৮ হাজার কেজি।
কোস্ট গার্ড জানায়, অভিযানের সময় তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে এবং জব্দ করা সার, ট্রাক ও ফিশিং বোটের বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ফরিদপুরের মধুখালীতে জমি ও গরুর বর্জ্য সরানো নিয়ে বিরোধের জেরে দুই ভাতিজার লাঠির আঘাতে জাহিদুল বিশ্বাস নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার সকালে ডুমাইন ইউনিয়নের ডুমাইন বিশ্বাসপাড়া এলাকায় ঘটনা ঘটে। পুলিশ মরদেহ মর্গে পাঠিয়েছে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে।২ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জের লৌহজংয়ে অটোরিকশার গ্যারেজের পাহারাদারকে বেঁধে ৯৫টি পুরোনো ব্যাটারি ও ২২টি চার্জার লুটের ঘটনায় জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রাতে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় লুট হওয়া ব্যাটারিগুলো উদ্ধার করা হয়েছে।১৩ মিনিট আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে ধর্ষণের শিকার ৬ বছরের এক শিশুর মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ১৭ বছরের এক কিশোরকে আটক করেছে পুলিশ। শিশুটির মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।৩৫ মিনিট আগে
রাজধানীর কদমতলীতে নির্মাণাধীন ভবনের পাঁচ তলার লিফটের ফাঁকা স্থানে পড়ে জোসনা বেগম (৩৫) নামে এক নারী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পরপরই সহকর্মীরা মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গেলে চিকিৎসক বেলা আড়াইটার দিকে মৃত ঘোষণা করেন...৩৮ মিনিট আগে